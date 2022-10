Ce chercheur anishinaabe travaille à cataloguer les noms traditionnels des oiseaux

Alors que les oiseaux volent vers le sud pour l’hiver, les ornithologues amateurs du comté de Windsor-Essex les observent dans le cadre de ce passe-temps populaire.

Mais le défi pour Joe Pitawanakwat est plus grand. Il rédige un guide définitif des noms d’oiseaux en Anishinaabemowin.

Pitawanakwat a récemment travaillé sur une brochure d’Oiseaux Canada qui met en évidence 15 oiseaux avec leurs noms Anishinaabemowin. Maintenant, il travaille sur un guide plus grand avec deux autres personnes qui cataloguera autant de noms que possible dans la langue autochtone.

“Les noms décrivent tous différentes caractéristiques uniques, et parfois ce sont des schémas de vol, et parfois des comportements de nidification et parfois des caractéristiques physiques”, a déclaré Pitawanakwat.

“Nous voulons vraiment que cela soit fait dès que possible afin que nous puissions commencer à saisir les connaissances qui restent peut-être n’importe où en Ontario.”

Pitawanakwat, qui vit à Peterborough mais est de la Première Nation Wiikwemkoong sur l’île Manitoulin, enseigne la phytothérapie. Il a déclaré que son obsession pour les oiseaux découlait de leur capacité à l’aider à rechercher les plantes dont il avait besoin pour son travail.

Pitawanakwat, qui est de la Première Nation Wiikwemkoong sur l’île Manitoulin, enseigne la médecine des plantes et dit que les oiseaux l’aident à trouver les plantes qu’il recherche pour son travail. (Jacob Barker/CBC)

“Ils n’atterriront que sur certaines branches. Ils ne chanteront qu’au-dessus de certains écosystèmes où ils obtiennent leur nourriture ou où ils obtiennent leurs matériaux de nidification. Ainsi, chaque fois que vous entendez un oiseau chanter, vous pouvez avoir une idée des plantes qui se développent dans ce domaine », a-t-il déclaré.

“J’utilise des oiseaux pour trouver des médicaments.”

Le guide actuel, a déclaré Pitawanakwat, est “un projet de science citoyenne conçu pour effectuer plusieurs itérations au fil des ans. Il est conçu pour capturer les espèces d’oiseaux qui nous manquent pour être en quelque sorte une ressource”.

Il a dit qu’ils ont rassemblé environ 150 noms jusqu’à présent et espèrent au moins doubler ce nombre avec le projet. À l’heure actuelle, a-t-il dit, ils recherchent des fonds pour consacrer du temps à la réalisation du projet.

“Ce n’est pas seulement moi qui écris ceci. Ce sera une consultation constante avec toute une série de détenteurs de connaissances qui méritent d’être rémunérés pour le temps qu’ils consacrent à ce projet.”

Dans les quatre clips suivants, Pitawanakwat enseigne les noms d’oiseaux communs en anishinaabemowin à Jacob Barker de CBC :

Merles

Quiscale bronzé : Asiganaak

Merle à ailes rouges : Meskwaanaage

Pitiwanakwat explique les noms anishinaabemowin du Quiscale bronzé et du Carouge à épaulettes. Photos de Kerrie Wilcox. Son de Wil Hershberger et Bob McGuire avec l’aimable autorisation de la bibliothèque Macaulay.

Chardonneret jaune

Chardonneret jaune : Aginjibagwesi

Joe Patawanakwat explique que le chardonneret jaune est connu comme l’oiseau qui compte les feuilles. Photo de Kerrie Wilcox. Son de Jay McGowan avec l’aimable autorisation de la bibliothèque Macaulay.

faucons

Épervier brun : Kekek

Coopers Hawk : Mshikekek

Joe Pitiwanakwat enseigne la légère différence entre la dénomination d’un épervier brun et d’un épervier de Cooper en anishinaabemowin. Photographie de Michael Evans et son d’oiseau d’Andrew Spencer avec l’aimable autorisation de la bibliothèque Macaulay.

Pics

Pic flamboyant : Mooningwane

Pic à ventre jaune : Baakwemon