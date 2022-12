Ce Chef’n Juicer à 20 $ est le meilleur cadeau de cuisine bon marché

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Le cadeau parfait pour le cuisinier amateur qui a tout ce qu’il faut est le presse-agrumes Chef’n FreshForce. Il peut extraire le jus des citrons, des citrons verts, des oranges et de presque tous les autres agrumes sans le désordre ni les dépenses des autres centrifugeuses. Si cela semble simple, c’est parce que c’est vraiment le cas – et c’est un outil que j’utilise quotidiennement dans ma cuisine.

Pourquoi c’est un super cadeau : C’est vraiment l’un de ces accessoires de cuisine dont j’ignorais avoir besoin jusqu’à ce que j’en reçoive un en cadeau. Je préfère toujours les citrons et les citrons verts frais pour ajouter de la couleur à mes plats, mais les presser à la main laisse beaucoup de jus. Avec l’extracteur de jus Chef’n, je coupe simplement le fruit en deux, le place dans le berceau et presse pour obtenir beaucoup plus de jus que si je le faisais manuellement. C’est aussi un excellent cadeau pour quelqu’un qui a du mal à presser avec d’autres types de presses à agrumes car il a un long levier, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’exercer autant de force pour extraire la même quantité de jus de vos fruits.

Ce que vous paierez : L’extracteur de jus Chef’n FreshForce se vend 30 $ du mais vous pouvez le trouver pour aussi peu que 20 $ auprès d’une gamme de détaillants.