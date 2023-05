Ce chef nigérian a cuisiné pendant 100 heures à la poursuite du record du monde Guinness – et plus

Un chef nigérian a passé 100 heures à préparer des repas sans interruption, dans le but d’établir un record du monde Guinness pour la plus longue session de cuisine jamais réalisée par un individu.

Hilda Bassey, chef de la mégapole de Lagos, a captivé le pays avec sa cuisine marathon, qui a commencé jeudi et s’est terminée lundi soir.

Le président Muhammadu Buhari et plusieurs politiciens et célébrités ont félicité Bassey, tout en acclamant les supporters campant devant un centre d’événements pour voir le chef de 27 ans préparer un mélange de plats locaux et étrangers, du riz jollof aux pâtes et akara, qui est à base de haricots. farine.

Le record de cuisine le plus long actuel est détenu par le chef indien Lata Tondon, qui a établi un temps de 87 heures et 45 minutes en 2019.

Le chef vise à mettre en valeur la cuisine nigériane

En tentant de battre le record, la chef nigériane a déclaré jeudi qu’elle voulait montrer à quel point les jeunes nigérians sont travailleurs et déterminés et aussi comme une campagne pour les jeunes femmes africaines marginalisées dans la société.

« Même en ce qui concerne les marques avec lesquelles vous souhaitez travailler, c’est comme si vous deviez faire un effort supplémentaire pour être pris au sérieux », a déclaré Bassey, qui s’appelle Hilda Baci sur les réseaux sociaux.

Elle a dit qu’elle espérait également que ses efforts aideraient le monde à en savoir plus sur la cuisine nigériane.

REGARDER | Bassey parle davantage de ce qui l’a motivée à cuisiner pendant 100 heures : Un chef nigérian prépare une tempête pour le livre des records Hilda Bassey a terminé un marathon culinaire de 100 heures, utilisant ses compétences culinaires et son endurance pour assembler un mélange de plats locaux et étrangers pour créer plus de 110 repas, dans le but d’établir un nouveau record mondial dans le processus.

Bassey n’avait que cinq minutes de pause toutes les heures ou une heure accumulée après une période de 12 heures pour tout, du bain aux examens médicaux et au repos.

« Motivation, ambition, résilience »

Après avoir dépassé le record de cuisine actuel, Buhari a tweeté que lundi était un grand jour pour le Nigeria.

« Le dynamisme, l’ambition et la résilience d’Hilda ont suscité un grand intérêt et un aperçu du caractère unique de la cuisine nigériane », a-t-il déclaré.

Je partage l’immense joie de tous les Nigérians alors que Hilda Bassey Effiong (Hilda Baci) entre dans l’histoire en battant le record du monde du plus long marathon culinaire. Un grand jour pour le Nigeria. Nous sommes tous très fiers de ce qu’elle a personnellement accompli et de placer le Nigéria sous les projecteurs mondiaux pic.twitter.com/X69PadrjxV —@MBuhari

Alors que Bassey approchait la barre des 100 heures, Kingsley Ofoma, qui est venu au centre des événements pour regarder Bassey cuisiner, a déclaré qu’il n’avait jamais douté qu’elle dépasserait le record mondial.

« L’énergie ici est très élevée et positive ; tout le monde s’amuse », a-t-il déclaré. « Donc, manger sa nourriture gratuitement n’est même pas le meilleur. »

Le temps de Bassey devra être certifié par les officiels du Guinness World Record avant de pouvoir être officialisé.