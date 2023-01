Ce chef de Durgapur surprend les gens par sa cuisine les yeux bandés

Il existe de nombreuses expériences culinaires. Cependant, il y a un cuisinier à Durgapur dont la technique est surprenante. Il est unique aujourd’hui par son expérience. Certains de ses plats chinois faits à la main impressionnent les gourmets. Les gens affluent pour manger le petit maïs croustillant fait à la main du chef népalais Subhash Bahadur Chhetri. Ils ont un restaurant chinois près d’Agrani More, Benachiti et Durgapur. Cependant, cette société a un autre point de vente. Mais le point de vente d’Agrani More est plus fréquenté. Subhash Bahadur Chhetri est lui-même népalais. Cependant, il est actuellement résident permanent de la ville de Durgapur. Il a commencé à travailler comme cuisinier à l’âge de 16 ans. Près de 22 ans se sont écoulés depuis. Et aujourd’hui, le goût des aliments devient unique grâce à la magie des mains de Subhash Bahadur Chhetri.

Sa technique de cuisson surprend encore plus les gens. Avec l’expérience, il peut faire n’importe quel vers chinois parfaitement aujourd’hui, même les yeux fermés. Son goût peut vaincre n’importe quel grand chef. C’est ce que réclament les gourmands. À cet égard, un propriétaire du point de vente chinois a déclaré que la cuisine est comme une poursuite pour Subhash Bahadur Chhetri. Quand il s’est mis à cuisiner, il s’y est retrouvé coincé. Il ne peut en voir aucun autre côté. Il cuisine avec son cœur. C’est peut-être pour cela qu’il a pu maîtriser la technique de la cuisine les yeux bandés. C’est pourquoi les gens affluent pour voir cette technique de cuisson qu’il a adoptée.

De plus, les gens sont impatients de manger des aliments préparés par ses mains. Les clients disent aussi la même chose. Ils disent que si vous voulez manger de la nourriture chinoise, le plat de Subhash est un must. Si vous manquez cela, le goût de la cuisine chinoise reste très incomplet. C’est pourquoi ils se précipitent encore et encore vers le point de vente.

