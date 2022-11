Ce chauffeur de taxi de Bengaluru parle couramment le sanskrit, nous sommes étonnés

Une vidéo d’un chauffeur de taxi conversant avec des passagers en sanskrit a récemment émerveillé Internet. Le chauffeur de taxi, originaire de Bengaluru, a laissé beaucoup de gens stupéfaits par sa connaissance de la langue sanskrite. À une époque où tout le monde communique principalement dans des langues comme l’hindi ou l’anglais dans le pays, la conversation fluide du chauffeur de taxi avec le passager en sanskrit lui a valu de nombreux éloges de la part des utilisateurs des médias sociaux.

La vidéo a été publiée par un entrepreneur, Girish Bharadwaja, sur Twitter. Le clip de 45 secondes montre le chauffeur de taxi répondant à des questions comme son nom, où il a appris la langue, etc., en sanskrit. En plus de partager la vidéo, Girish a tweeté, “Chauffeur de taxi parlant le sanskrit à Bengaluru.”

Chauffeur de taxi parlant sanskrit à Bengaluru🙏🏻 pic.twitter.com/2Kc5tRrnzU – Girish Bharadwaj (@Girishvhp) 11 juin 2019

La vidéo a été publiée hier, le 11 novembre, et depuis, elle est devenue virale sur les réseaux sociaux. La vidéo désormais virale s’ouvre sur les passagers entamant une conversation en sanskrit. À leur grande surprise, le chauffeur de taxi a répondu à leurs questions dans la même langue. Ils ont été tellement impressionnés par lui que l’un d’eux a commencé à l’enregistrer pendant la conversation. Le chauffeur de taxi a également dit aux passagers qu’il communiquait en sanskrit depuis dix ans.

La vidéo a suscité un immense amour de la part des utilisateurs des médias sociaux et beaucoup ont même félicité le chauffeur de taxi pour ne pas avoir oublié la langue ancienne et classique de l’Inde. Jusqu’à présent, la vidéo a amassé plus de 82 000 vues et elle a été retweetée par plus de 2 500 Twitterati.

En regardant la vidéo, l’un des utilisateurs a fait remarquer: «Comme c’est fluide… sympa.» Un autre a commenté: «Comme je suis fier de toi cher ami chauffeur de taxi Ji! Tu m’inspires.” “Comme je souhaite apprendre à parler couramment le sanskrit”, a déclaré le troisième utilisateur.

Le chauffeur de taxi a sans aucun doute inspiré de nombreuses personnes à apprendre le sanskrit, qui n’est plus largement parlé à travers le pays.

