Ce chat qui se fait couper les cheveux est la chose la plus mignonne sur Internet

Peu importe si vous vous appelez un chat ou un chien, nous savons tous que les animaux de compagnie en général savent nous enrouler autour de leurs pattes. Cela leur vient comme une seconde nature de faire fondre nos cœurs. Jetez un coup d’œil à cet adorable chat qui se fait couper les cheveux et vous serez immédiatement d’accord. Ce clip a été partagé sur Twitter mercredi et a depuis cumulé près de 3 millions de vues. Le chat peut être vu calmement assis avec un chiffon autour du cou. Le coiffeur donne un peu de garniture sur le dessus et un peu sur ses moustaches. Pas d’inquiétude, il veille à ne pas endommager les organes capteurs vitaux du chat. Découvrez le clip ici:

just a little off the top pic.twitter.com/LqcCdZQ6Vt — chaotic cat pictures & videos (@chaoticcatpics) November 16, 2022

Les utilisateurs des médias sociaux ont jailli de la patience du chat et plusieurs l’ont qualifié de “mignon”. Quelques-uns ont mentionné que ce clip leur avait donné un coup de pouce en sérotonine. Un utilisateur de Twitter a commenté : « Avez-vous déjà entendu parler de personnes qui n’ont pas froid aux yeux ? C’est parce que ce chat a pris TOUT son froid. Mon Dieu, c’est adorable.

You ever heard of people who have no chill? That's because this cat took ALL their chill. My goodness, that's adorable. — Major art (@MsMajor_art) November 16, 2022

Un autre commentaire disait: “Ce doit être le chat le plus calme que j’ai jamais vu en vidéo.”

That has to be the calmest cat I've ever seen on video — Morgan Szufnarowski (@szufnarowski) November 16, 2022

“C’est un salon de coiffure dans lequel je travaillerais gratuitement”, a écrit un troisième utilisateur. Un autre utilisateur était tout à fait d’accord.

This is a barber shop i would work in for free xD — LNK▴⚡ (@LNK0070) November 16, 2022

En attendant, ce n’est pas le seul chat qui gagne Internet. Récemment, un félin a laissé les utilisateurs de Twitter en colère après que sa vidéo soit devenue virale, glissant sur une pente. Le petit chat glisse sur la pente à côté d’un escalier. Il y reste un instant avant de repartir. Il se couche et répète ses ébats. Sous-titré “Cat Slide”, le clip a été partagé le 3 novembre et compte désormais plus de 7 millions de vues. Jetez un œil ici :

Plusieurs utilisateurs de Twitter ont convenu qu’il semblait que le chat s’amusait. L’un d’eux a même mentionné que le félin s’endormirait probablement après s’être fatigué en faisant cela encore et encore.

Que pensez-vous de ces adorables félins ?

