Ce « chat laser » émettant des rayons de lumière depuis ses yeux est viral ; Regarder la vidéo

Les chats sont partout sur Internet de nos jours. Naturellement, Internet ne peut pas en avoir assez de ces boules de peluches loufoques, avec toute l’attitude et la grogne résultant en la gentillesse qu’elles présentent dans chaque photo ou vidéo virale. Notre fascination pour les félins a fait que plusieurs vidéos de chats sont devenues virales sur Internet. Alors que la plupart d’entre eux mettent l’accent sur leur drôlerie histrionique, associée à leur attitude divine, le plus récent à devenir viral fait que les gens se grattent la tête.

En fait, il n’est pas faux de dire que les chats apportent de la lumière dans nos vies, mais bien que ce soit un idiome fascinant, ce chat le fait littéralement. Surnommé le « Laser Cat », le chat peut être vu émettant des flux de lumière brillants de ses deux yeux. Le chat est vu assis sur un canapé et regardant ici et là tandis que les taches lumineuses de ses yeux illuminent les environs comme une torche. Semble difficile à croire. Jetez un œil à la vidéo par vous-même.



Après avoir été partagée par la page Facebook Genivideo, la vidéo est devenue virale sur Internet et les gens en sont restés bouche bée. Alors que beaucoup ont dit qu’il ne s’agissait que d’effets visuels, d’autres pensaient que le chat était une sorte de mystique aux capacités miraculeuses.

Cependant, avant que vous ne perdiez la tête, laissez-nous vous dire que ce n’est rien de tout cela et que le chat est aussi normal que les autres. Cependant, il a une petite bande attachée à ses yeux qui émet de la lumière. Le propriétaire du chat avait probablement cette astuce dans sa manche pour créer un contenu unique.

Plus tôt cette année, un chat russe Maine Coone est devenu viral parce qu’il était aussi gros qu’un chien et a été présenté comme le plus grand chat domestique du monde.

