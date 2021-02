Ce chat escalade les murs avec la plus grande facilité nous rappelle Spider-Man

Et si on disait qu’un chat de compagnie pouvait réussir la compétence d’escalade murale signature de SpiderMan avec la plus grande facilité? Cela ne semblerait pas seulement incroyable, mais échouera également à notre imagination en dessinant cette image. Comme on dit, ne dites jamais jamais, un chat en Chine a en effet réussi le coup comme si c’était une activité de routine pour elle.

La vidéo époustouflante de l’incident a été partagée par Le courrier quotidien. Dans le clip, un chat blanc de 3 ans nommé Qiqi peut être vu escalader le mur aussi facilement qu’elle aurait peut-être marché. Son hooman qui s’appelle Luo a déclaré au portail que le chat désormais viral a toujours aimé l’escalade. Elle a mentionné que le félin apprécie l’activité de sauter de haut en bas depuis toujours.

Luo, qui est enseignante au lycée dans la province du Sichuan, a déclaré qu’elle avait enregistré la vidéo chez elle il y a quelque temps. Faisant une révélation intéressante, elle a ajouté que son chat aime grimper sur les portes et les murs les plus hauts qu’elle trouve dans la maison. Luo, qui aime clairement beaucoup son chat, a également exprimé son inquiétude quant au fait que Qiqi se blesse à la suite d’une chute accidentelle un jour. Mettant de côté sa peur, elle a commencé à partager de petits clips des escapades d’escalade de mur de son chat sur un équivalent chinois de TikTok.

Le mignon animal à fourrure, qui a maintenant certainement gagné le cœur d’Internet, est parfois appelé en plaisantant « chat araignée » et a maintenant sa propre base de fans. Pendant ce temps, certaines personnes ont également exprimé des inquiétudes concernant la sécurité du chat. Les chats ont des muscles dans leur arrière-train et leur dos est également très fort. C’est à cause de cela qu’ils peuvent sauter de quelques mètres dans n’importe quelle direction. De plus, un chat a des griffes parfaites pour fournir une adhérence et un effet de levier pour grimper sur des surfaces verticales.

Pendant ce temps, un autre chat en Chine a été filmé alors qu’il tentait de s’échapper de sa barrière pour animaux de compagnie. Dans l’adorable vidéo, on peut voir comment son compagnon de compagnie, un chien, essaie de l’empêcher de le faire. L’ensemble de l’incident a été enregistré par le propriétaire des deux.