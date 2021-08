Ce chat dansant est là pour répondre aux questions que vous voulez poser à votre ami félin

Si vous pensiez que la vie d’un animal de compagnie consiste à profiter de l’amour de son maître tout en sautant et en errant dans la maison, alors vous devrez peut-être retravailler cette notion. Eux aussi doivent faire face aux questions de la société, du moins dans leur tête. Et si vous avez également réfléchi à des questions sur le comportement des chats, vous pourriez enfin trouver une réponse dans cette vidéo mettant en vedette Figgy, le félin. Partagée sur la page Instagram du chaton, la vidéo commence avec Figgy dansant sur un air optimiste alors que des FAQ sur sa tribu apparaissent à l’écran. Et elle répond à chacun d’eux avec une pincée d’esprit. Alors si vous vouliez savoir pourquoi les chats suivent les humains dans les toilettes ? Voici votre réponse. C’est pour sauver leurs humains de l’eau, comme le dit le chaton. De plus, ils s’étendent sur les vêtements de leurs maîtres pour les recouvrir de fourrure et ajouter à leur protection contre le froid.

Vérifiez-le:

Depuis qu’elle a été partagée en ligne le 25 juillet, la vidéo désormais virale a recueilli plus de 12 400 likes sur Instagram. Le commentaire de cette vidéo IG Reels est inondé de réactions d’utilisateurs bavant devant la gentillesse de ce félin. Certains utilisateurs ont été tellement impressionnés par les mouvements de danse de Figgy qu’ils voulaient obtenir des conseils pour copier ses pas. « Pouvons-nous obtenir une instruction étape par étape de cette danse ? Merci », a écrit un internaute en postant sa demande dans les commentaires

Alors que d’autres ont été impressionnés par les réponses pleines d’esprit de Figgy, certains ont posté des questions pour lesquelles ils voulaient des réponses. L’un des utilisateurs a interrogé : « Pourquoi vous asseyez-vous sur quelque chose que nous faisons comme lire le journal ou sur des claviers d’ordinateurs portables ?

Un peu plus tôt, Figgy avait partagé la première série de questions que les félins sont souvent posées et les réponses qui y sont apportées étaient hilarantes.

Cependant, ce n’est pas la première vidéo de Figgy qui a impressionné tout le monde. Le félin est très populaire sur Instagram et compte plus de 53 000 abonnés. Ses fans adorent regarder ses jolies singeries dans ses publications et inonder les commentaires de leurs belles réactions.

Quelle est votre réaction à ces vidéos ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici