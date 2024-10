Ce chariot flottant pourrait devenir un rêve devenu réalité pour les acheteurs et les travailleurs

Le caddie, également connu sous le nom de chariot ou poussette, est l’un des outils les plus essentiels utilisés dans les magasins, en particulier dans les supermarchés, tant pour les clients que pour les employés des magasins. Malgré son importance, son design est resté pratiquement inchangé depuis près d’un siècle, même si ce design ne tient pas vraiment compte du confort des utilisateurs. Oui, les quatre roues et le panier métallique spacieux peuvent contenir vos courses et les transporter d’un point à un autre, mais ils sont difficiles à contrôler, lourds et, surtout, incapables de monter ou de descendre les escaliers. Ce prototype tente de résoudre ces problèmes pour rendre la gestion des courses et des colis plus facile, plus sûre et plus accessible.

Concepteurs : Geonwoo Park, Hyungeun Park, Wooyong Park, Dongjae Lee, Murim Kim, Seung Jae Lee (Université nationale des sciences et technologies de Séoul)

Les caddies sont si emblématiques qu’ils sont littéralement devenus des icônes dans les magasins numériques qui n’ont rien à voir avec le déplacement d’objets physiques. Malgré cette popularité, ce ne sont pas exactement les outils les plus faciles à utiliser et n’offrent que le strict minimum de commodité pour que nous n’ayons pas à transporter nos courses. Compte tenu de leurs modèles bon marché et produits en série, il n’est pas surprenant que beaucoup d’entre eux aient des roues endommagées qui les rendent difficiles à tourner. Ces roues ne vous permettent pas non plus de conduire le chariot vers le haut ou vers le bas dans des endroits qui ne disposent pas de plans inclinés sur lesquels rouler.

La solution de Palletrone est de supprimer complètement ces roues problématiques. Au lieu de cela, il utilise un noyade assez grand pour soulever une plate-forme qui contiendra vos courses et vos cartons. Il y a aussi une cage autour du drone pour protéger les humains de ces hélices puissantes et dangereuses. Pensez-y comme à un panier renversé avec le drone à l’intérieur, volant pour maintenir la plate-forme hors du sol.

La description peut paraître simple, mais elle implique certainement une technologie très complexe. D’une part, le Palletdrone vole toujours à hauteur de poitrine de la personne, ce qui signifie qu’il montera ou descendra également lorsque la personne monte ou descend les escaliers. Il ne s’incline pas non plus afin que le contenu qui se trouve dessus ne glisse pas. Enfin, il bouge et tourne lorsque la personne le pousse ou le tire, de sorte que l’expérience ressemble plus ou moins exactement à un caddie sans les roues. Et il peut faire tout cela en sachant si la force exercée est exercée par un humain ou par le poids des objets qui se trouvent dessus.

Ce « chariot » flottant et planant semble rêveur et très utile à la fois pour les acheteurs ainsi que pour le personnel qui doit transporter les marchandises du stockage jusqu’à l’allée. Cela dit, le design est loin d’être parfait, encore moins présentable et esthétique. D’une part, tous ceux qui ont déjà utilisé un drone sauront à quel point ils peuvent être bruyants, surtout un de cette taille. D’autre part, le Palletrone actuel ne peut transporter que moins de 3 kg de marchandises, ce qui est nettement moins qu’un sac d’épicerie typique d’une famille. C’est un début, cependant, et qui résout enfin l’un des plus gros inconvénients lorsque l’on va au supermarché en donnant audacieusement une nouvelle jeunesse au caddie vieux de plusieurs décennies.