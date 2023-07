Ce chanteur devenu acteur a donné le film punjabi le plus rentable de tous les temps, et non Diljit, Ammy Virk, Gippy ou Amrinder Gill

Le film punjabi le plus rentable de tous les temps ne met en vedette aucune des principales stars punjabi comme Diljit Dosanjh, Ammy Virk, Gippy Grewal ou Amrinder Gill.

Alors que Carry On Jatta 3 poursuit sa course dorée au box-office, le film grimpe régulièrement dans les palmarès du film punjabi le plus rentable de tous les temps. En fait, au 16 juillet, le film – avec un montant brut mondial de Rs 86 crore – est le film punjabi le plus rentable réalisé en Inde. Cependant, les trois derniers mots de la phrase précédente forment une grande mise en garde. Car le film punjabi le plus rentable de tous les temps n’est pas indien.

Le film pendjabi le plus rentable de tous les temps est…

Jusqu’à l’année dernière, la couronne du film punjabi le plus rentable de tous les temps était détenue de manière constante par les films indiens. Carry On Jatta 2, avec Gippy Grewal et Sonam Bajwa, détenait le record avec Rs 58 crore brut. Il avait été le premier film punjabi à franchir Rs 50 crore de revenus au box-office. Mais ses collections ont été éclipsées par le film pakistanais The Legend of Maula Jatt. Mettant en vedette Fawad Khan, Mahira Khan, Hamza Abbasi et Humaima Mallick, le film a rapporté 396 crores PKR (119 crores Rs) dans le monde. Cela était en grande partie dû à sa collection à l’étranger de Rs 77 crore, la plus élevée pour un film punjabi de loin.

Stars avec les films punjabi les plus rentables

L’industrie cinématographique punjabi (en Inde) est largement dominée par quatre acteurs masculins – Diljit Dosanjh, Ammy Virk, Gippy Grewal et Amrinder Gill, ainsi que trois actrices – Sonam Bajwa, Neeru Bajwa et Sargun Mehta. À l’exception de quelques films, la plupart des titres punjabi les plus rentables ont mis en vedette une combinaison de ces acteurs. Gippy Grewal a deux films de la série Carry On Jatta, tandis que Diljit a Honsla Rakh, Shadaa et Sardaarji dans le top 10. Saunkan Saunkne d’Ammy Virk et Chal Mera Putt 2 d’Amrinder Gill trouvent également une place dans la liste. Le seul autre acteur masculin à trouver une place est Satinder Sartaaj (Kali Jotta à 10 ans), et bien sûr, Fawad Khan est à la première place.

La Légende de Maula Jatt

Le film de 2022, réalisé par Bilal Lashri, est considéré comme un renouveau de l’industrie cinématographique pakistanaise. C’est le film pakistanais le plus rentable de tous les temps, gagnant plus de cinq fois le meilleur suivant. Il s’agit d’un remake du film culte classique de 1979 Maula Jatt et suit le parcours de violence et de vengeance du personnage titulaire. Le film a également reçu des critiques favorables à travers le monde et a été un succès aux États-Unis et au Royaume-Uni.