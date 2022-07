Ce chanteur a corrigé la chanson ‘Brahmastra’ pour Internet

La chanson « Kesariya » de Brahmastra a bien attiré l’attention, mais est devenue un mème viral avec ses paroles « love storiya ». Couronnée dans la voix émouvante d’Arijit Singh, la chanson naviguait en douceur pour la plupart, jusqu’à ce qu’un barrage routier soit créé par cette partie des paroles. En fait, on pourrait voir de nombreuses personnes sur Internet préférer la version télougou de Kesariya à la version hindi, car la partie “histoire d’amour” n’y figure évidemment pas. Beaucoup ont également déclaré que l’expression aurait pu facilement être remplacée par un certain nombre d’autres mots.

Maintenant, dans un fix-it, l’auteur-compositeur-interprète Harsh More, qui jouit d’une énorme popularité sur Instagram, a proposé une version de la chanson sans “love storiya”. “Voici Kesariya avec un changement Sauvegardez et partagez si vous avez aimé ! Avec tout le respect que je dois à tous les créateurs originaux de la chanson, y compris l’écrivain Amitabh Bhattacharya, la musique de Pritam et le chanteur Arijit Singh et tous les autres créateurs associés❤️”, a écrit Harsh sur Instagram.

“Je pensais à la même chose, au lieu de love storyiyaan, “ye kahaniyaan””, a commenté un utilisateur d’Instagram. “L’histoire d’amour est la blessure et vous êtes le pansement”, a écrit un autre. Un autre a dit: “Présenter Kesariya après la chirurgie✨.”

Twitter avait convenu pour la plupart que le croon émouvant d’Arijit Singh était correct sauf le morceau “love storiya” mais maintenant, après la révélation d’un utilisateur, cela aussi a été remis en question. Vous souvenez-vous d’Abhay Deol groovant sur Laaree Chhootee du groupe pakistanais Call dans son film Ek Chalis Ki Last Local sorti en 2007 ? Un utilisateur de Twitter passant par @Ctrlmemes_ a souligné que la mélodie de Kesariya y ressemble beaucoup.

Abe itna bhi copie mat karo #Kesariya pic.twitter.com/uNtaHKhylM — Ctrl C + Ctrl Mèmes 45 (@Ctrlmemes_) 17 juillet 2022

Cependant, certaines personnes ont dit que les deux morceaux ne se ressemblaient pas du tout.

La chanson Kesariya a été composée par Pritam et écrite par Amitabh Bhattacharya. De nombreux utilisateurs de Twitter ont pu être vus taguer Pritam pour obtenir des éclaircissements sur la prétendue “copie”. La chanson avait été assez médiatisée et les gens l’attendaient avec impatience. Depuis sa chute, Kesariya a donc fait l’objet de beaucoup d’examens, d’autant plus que les paroles de “love storiya” ont lancé les mèmes.

