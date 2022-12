Ce chameau témoin de sa première chute de neige est la chose la plus mignonne sur le Web aujourd’hui

La plupart des gens trouvent que leur première rencontre avec des chutes de neige est une expérience exaltante et inoubliable. La réaction étonnante d’un animal en voyant des flocons blancs pour la première fois est devenue virale. Le chameau de la vidéo, Albert, assiste à sa première chute de neige. Il devient extatique et commence à sauter. Le chameau exprime alors son bonheur à ses copains boucs. L’animal montre aux chèvres tous ses endroits préférés.

L’utilisateur a sous-titré la vidéo : “Nous avons publié ceci sur TikTok. Cela a semblé rendre tout le monde très heureux, et c’est ce qu’Albert a décidé de faire, alors nous voulions également le partager avec la communauté Instagram ! Merci pour tout le soutien !”

La vidéo a reçu plus de lakh de vues et les gens ont exprimé dans leurs commentaires à quel point ce clip avait amélioré leur humeur. L’un d’eux a dit : « Soupir. Je ne peux pas vous dire à quel point ma matinée a mal commencé, mais Albert a mis le plus grand sourire sur mon visage. Profite bien de la neige, Albert !”

Un autre a commenté: «Je garde cela pour quand j’ai besoin de quelque chose pour me rendre heureux, sourire, ou juste si j’ai besoin d’un rappel pour apprécier les petites choses. Merci pour le partage.” Cette vidéo est sans aucun doute le genre de chose qui peut instantanément améliorer votre humeur chaque fois que vous en avez besoin.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici