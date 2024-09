Ce chameau avait désespérément besoin d’une paire de chaussures. Un cordonnier est venu à son secours

Comme ça arrive7h05Pourquoi ce chameau avait désespérément besoin d’une paire de chaussures

Il est loin d’être habituel qu’un chameau fasse du sport dans la cour, mais là encore, il est loin d’être habituel qu’un chameau trotte à travers le Royaume-Uni.

Ainsi, lorsque le cordonnier Stuart Moss a reçu un appel d’une femme nommée Lady Chichester au sujet de la fabrication d’une chaussure pour un chameau, il a pensé que cela ne pouvait pas être réel.

« Je pensais que c’était un de mes amis qui essayait, vous savez, de me faire une blague ou quelque chose du genre », a déclaré Moss. Comme ça arrive hôte Nil Köksal.

« Plus nous avancions dans la conversation, plus j’ai réalisé qu’elle était, vous savez, très sérieuse. Et Timujin le chameau avait un petit problème. »

Timujin est un chameau de 27 ans qui vit à Little Durnford Manor, une propriété appartenant au comte de Chichester à Salisbury, au Royaume-Uni.

Lady Chichester, également connue sous le nom de June Chichester, a informé Moss que Timujin avait étiré les tendons de ses deux pieds avant et qu’il avait du mal à marcher.

Un vétérinaire lui avait suggéré d’abattre l’animal, mais Lady Chichester a plutôt cherché une solution ailleurs. Et Moss était prêt à aider.

« J’ai essayé quelques personnes (selliers, tapissiers, maroquiniers) avant de trouver celui de Mossy. [Shoe Repairs] dans notre ville locale, Salisbury. Personne d’autre ne pensait pouvoir aider », a déclaré Lady Chichester dans un courriel adressé à CBC.

Les nouvelles bottes de Timujin sont faites de cuir de veau box de haute qualité, ainsi que de mousse à mémoire de forme chirurgicale, pour offrir un confort sur ses coussinets et l’arrière de ses tendons. (Soumis par Stuart Moss)

Fabriquer les chaussures

Timujin est l’un des quatre chameaux domestiques de Bactriane du domaine, originaires d’Asie du Nord et bien habitués au froid. Ils peuvent vivre jusqu’à 50 ans.

Lady Chichester dit qu’ils ont des chameaux depuis 24 ans, ainsi que divers autres animaux, notamment des chevaux, des poneys, des ânes, des chèvres, des moutons et des cochons.

« Mais ceux-ci [camels] sont de loin les plus intelligents », a déclaré Lady Chichester. « Chacun a une personnalité très individuelle. Ils sont particulièrement gentils et bons avec les enfants, les personnes âgées ou les malades. »

Après avoir vu Timujin, Moss a senti qu’il pouvait réellement aider l’animal. Mais comme il n’avait pas de moule pour chaussure de chameau dans son atelier, il a dû en fabriquer un.

Stuart Moss ne s’attendait pas à fabriquer une chaussure pour un chameau, mais il était prêt. (Soumis par Stuart Moss)

Il a fabriqué les nouvelles bottes de Timujin à partir de cuir de veau box de haute qualité, ainsi que de mousse à mémoire de forme chirurgicale, pour offrir un confort sur ses coussinets et les tendons à l’arrière de ses pieds. Mousse également cousue sur une semelle en caoutchouc sur mesure pour une meilleure adhérence.

« Pour qu’il ne glisse pas », a déclaré Moss.

Comme Timujin n’est pas du genre à attacher ses chaussures, Moss a équipé les coups de pied de velcro. Et Lady Chichester dit que les chaussures sont un succès.

« C’est merveilleux de voir notre Timujin le plus aimé capable de marcher à nouveau si librement et si heureux. C’est un plaisir de voir à quel point il est extrêmement fier de ses nouvelles bottes », a déclaré Lady Chichester.

Connexion avec les chameaux

Bien que Moss ne travaille généralement pas avec les animaux, il semble avoir des liens avec les créatures, notamment un autre chameau nommé Luna.

« La première fois que j’étais là-bas, Luna est arrivée derrière moi sans que je le sache et a placé sa tête sur mon épaule, puis elle a commencé à me lécher l’oreille, ce qui m’a évidemment surpris », a déclaré Moss.

Moss a été impressionné par ses interactions avec les chameaux. Il dit que Timujin n’était pas un client difficile et qu’il était en fait très facile de travailler avec lui.

« Dès la minute où je l’ai rencontré après le premier essayage, c’était presque comme s’il savait que j’essayais de l’aider », a déclaré Moss.

Moss voulait s’assurer que les chaussures auraient suffisamment d’adhérence pour trotter. (Soumis par Stuart Moss)

Moss s’est tenu au courant de Timujin et de ses nouveaux hauts. Il dit qu’avant les chaussures, Timujin avait résisté aux promenades et était très têtu. Mais les chaussures ont changé la donne.

« Depuis qu’il marche librement dans ses nouvelles chaussures, tout s’est amélioré », a déclaré Lady Chichester.

« Le gonflement de ses pieds est considérablement réduit et les oscillations de ses genoux ont disparu. L’exercice lui fait tellement de bien qu’il rejoint avec enthousiasme les trois autres chameaux pour sa promenade quotidienne. »

Et même si Moss ne s’attend pas à fabriquer beaucoup plus de chaussures camel, il y est ouvert.

« L’une des pancartes dans ma vitrine indique qu’aucun travail n’est trop grand ou trop petit. Pas une seule minute je n’ai pensé qu’on me demanderait de fabriquer une paire de bottes pour un chameau », a déclaré Moss.

« Mais j’ai toujours eu une attitude selon laquelle, vous savez, si quelque chose peut être fait, alors pourquoi pas ? »