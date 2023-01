Ce centre de bien-être utilise la kétamine pour la santé mentale

Le Dr Radowitz a déclaré qu’il ne voyait “aucune différence” entre l’eskétamine et la kétamine, contrairement aux évaluations de la FDA. Même ainsi, il ne pense pas que deux heures soient “nécessaires”. Il reconnaît que les pratiques de Nushama diffèrent des protocoles de la FDA pour l’administration de l’eskétamine, mais a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas des risques potentiels ou de la responsabilité légale. “Cela ne me concerne pas”, a-t-il déclaré. “Je n’ai aucun problème à utiliser ce médicament.”

Et après?

Pour certains patients, la promesse des bienfaits de la kétamine éclipse ses risques, son statut juridique et son coût. Maria Kennedy, 30 ans, qui travaille dans les relations publiques, a effectué le premier de ses six «voyages» à Nushama en octobre 2021. Elle avait auparavant essayé la thérapie par la parole et les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine pour l’anxiété et la dépression, a-t-elle déclaré, mais pendant la pandémie, elle s’est sentie elle-même en spirale, isolée et anxieuse dans un studio. Son thérapeute, qui connaissait le Dr Radowitz, l’a référée à Nushama.

Mme Kennedy a déclaré qu’au cours de quelques traitements, elle avait l’impression de flotter dans l’espace, nichée sous le masque confortable pour les yeux et planant au-delà de son corps. Chez d’autres, la kétamine a déclenché des visions précises et spécifiques – une fois qu’elle a vu sa mère emballer des cadeaux avant une fête d’anniversaire.

Au moment où l’intraveineuse a été retirée, Mme Kennedy a déclaré qu’elle se sentirait principalement de retour à la normale. Elle resterait à Nushama, prenant son temps pour se décoller de la chaise “confortable”. “La seule chose à laquelle je peux le comparer, c’est de se réveiller après un sommeil vraiment génial”, a-t-elle déclaré. Ensuite, elle emmenait son chien dans un café et lisait avec un café ou une bière.

Partout au pays, les cliniques de kétamine ont suscité un intérêt accru. Depuis l’ouverture de SoundMind en août 2021, plus de 100 personnes se sont inscrites en moyenne par mois. La clinique Boise Ketamine dans l’Idaho est réservée jusqu’à fin avril pour des traitements de psychothérapie assistée par la kétamine. À San Diego, une clinique appelée South Coast TMS and Ketamine avait une liste d’attente de 40 personnes pendant des mois, jusqu’à ce que le centre augmente ses prix à 1 500 $ par séance, a déclaré un représentant.

Dustin Robinson, fondateur du fonds de capital-risque Iter Investments, qui se concentre sur l’espace psychédélique, a estimé qu’une clinique de kétamine typique avec, disons, cinq chambres rapporte entre 75 000 et 100 000 dollars par mois, et potentiellement le double si elle est complète. Les marges bénéficiaires, a-t-il ajouté, peuvent dépasser 30%, ce qui, selon les rapports de l’industrie, est bien supérieur à la plupart des services de santé. “Il n’y a pas beaucoup de personnel et les médicaments sont très bon marché – presque négligeables – le personnel est le principal coût”, a-t-il déclaré.

M. Robinson connaît M. Godfrey, mais n’est pas un investisseur dans Nushama, qui facture 4 500 $ pour sept séances ; l’assurance couvre rarement la kétamine pour la santé mentale, mais peut le faire s’il y a aussi un diagnostic de douleur. Nushama ne propose pas de séances uniques. « Il est difficile de se mettre en forme en allant au gymnase une fois », a déclaré M. Meloff.