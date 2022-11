Ce casque VR terrifiant vous “tuera” dans la vraie vie si vous mourez dans le jeu

Vous souvenez-vous de ce jeu mortel de cache-cache dans la populaire série japonaise Alice in Borderland ? Celui avec des casques VR fonctionnant comme des engins qui tueraient littéralement les personnes qui perdraient la partie. Cela prend vie. Oculus Rift, un casque de réalité virtuelle (VR), fait passer les choses au niveau supérieur et crée un casque qui “tue les utilisateurs dans la vraie vie s’ils meurent dans le jeu vidéo”. Le casque a trois charges explosives qui lui sont attachées. Ceux-ci sont programmés et prêts à exploser si votre personnage est tué dans le jeu. Les modules de charge sont placés directement sur le cerveau antérieur du porteur. Une fois que le joueur a atteint zéro point, sa tête explose apparemment. Cela donne vraiment l’impression que cela n’appartient qu’à une série de thrillers comme Alice in Borderland.

Le fondateur d’Oculus Rift, Palmer Luckey, a profité de son compte Twitter officiel pour partager cette nouvelle. Il a écrit: “Pour commémorer l’incident de Sword Art Online du 6 novembre 2022, j’ai créé l’OQPNVG, le premier appareil de réalité virtuelle capable de tuer l’utilisateur – si vous mourez dans le jeu, vous mourez dans la vraie vie.”

“Cela pourrait être un jeu, mais ce n’est pas quelque chose auquel vous jouez.” Pour commémorer l’incident Sword Art Online du 6 novembre 2022, j’ai créé l’OQPNVG, le premier appareil de réalité virtuelle capable de tuer l’utilisateur – si vous mourez dans le jeu, vous mourez dans la vraie vie.https://t.co/F3nkP5EU61 – Palmer Luckey (@PalmerLuckey) 6 novembre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux étaient moins que ravis de l’idée dans son ensemble. Beaucoup ont fait remarquer que ce n’est pas parce qu’une chose peut être créée qu’elle devrait l’être. D’autres étaient convaincus que ces produits ne seraient ni fabriqués en série ni autorisés à être vendus n’importe où. Un utilisateur de Twitter a écrit: “C’est légitimement terrifiant, je serais trop poulet pour jouer. Je me demande si ce placebo pour l’entraînement en réalité virtuelle CQB des forces spéciales pourrait atténuer la manifestation d’états mentaux contraires aux performances sur le champ de bataille. L’appareil est effrayant à regarder !

C’est légitimement terrifiant, je serais trop poulet pour jouer. Je me demande si ce placebo pour l’entraînement en réalité virtuelle CQB des forces spéciales pourrait atténuer la manifestation d’états mentaux contraires aux performances sur le champ de bataille. L’appareil fait peur à regarder ! pic.twitter.com/gqjY06Mwfs – Luka Eerens (@EerensLuka) 7 novembre 2022

« Palmer Luckey devrait être le premier à l’essayer. Je ne vois pas comment vous pourriez inventer cela et ne pas être le premier à le tester », a écrit un autre utilisateur.

Palmer Luckey devrait être le premier à l’essayer. Je ne vois pas comment tu pourrais inventer ça et ne pas être le premier à le tester. – StanskisRyan (@StanskisRyan) 9 novembre 2022

Un troisième commentaire disait: “Monsieur, vous pourriez créer un mélange entre Saw et Sao avec ça.”

Monsieur, vous pourriez créer un mélange entre Saw et Sao avec ça 😊 — Paolini (@HaemonPaolini) 8 novembre 2022

Palmer a également mentionné qu’il prévoyait un mécanisme anti-effraction qui rendrait le casque VR impossible à retirer ou à détruire. Cependant, il existe toujours un risque énorme d’échecs qui pourraient se produire et tuer l’utilisateur au mauvais moment. C’est pourquoi il n’a pas pu l’utiliser sur lui-même. C’est aussi pourquoi il est convaincu que, comme dans SAO, le déclenchement final devrait être lié à un agent de haute intelligence qui peut déterminer si les conditions de résiliation sont effectivement correctes.

Pour l’instant, le casque n’est qu’une œuvre d’art de bureau. Certainement un rappel stimulant de tous les endroits inexplorés de la conception de jeux. Palmer affirme qu’à sa connaissance, il s’agit du premier exemple non fictif d’un appareil VR capable de tuer l’utilisateur. Cependant, il est sûr que ce ne sera pas le dernier.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici