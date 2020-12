Mais bien sûr, ne nous croyez pas sur parole: il y a des milliers de commentaires de clients qui chantent les louanges de ce cardigan confortable et douillet! Et la majorité d’entre eux lui ont donné une critique élogieuse de 5 étoiles.

« J’aime beaucoup ce cardigan », a déclaré un critique enthousiaste. « Il est fidèle à la taille et est super doux. Ce n’est ni super lourd, ni super léger et serait parfait pour une journée de printemps ou d’automne plus fraîche. Je pourrais certainement le porter sur une paire de leggings et un t-shirt, ou un robe. Dans l’ensemble, ce cardigan était un excellent achat et j’ai hâte de le porter davantage quand il fera un peu plus frais. «

« J’adore j’adore j’adore ce Cardi !!! Il est super doux et chaud », écrit un autre. « Je ne suis pas une personne brune / bronzée, alors j’ai pensé élargir un peu mon placard et la couleur est magnifique. Je vais certainement l’acheter à nouveau dans une autre couleur. et j’ai commandé un Medium et c’est parfait. «

Et dans une critique intitulée « Mon nouvel équipement confortable », un autre critique nous a brossé un tableau clair. « Qu’est-ce que j’aime dans ce pull? Hmmmm … qu’est-ce que j’aime dans la soupe poulet et nouilles quand je suis malade, ou une couette douillette sur mon lit, ou des lasagnes au fromage ou des chaussettes en laine par un froid après-midi d’hiver? Ce pull est super douillet, mignon, nubbly et confortable », écrit-elle. « Je travaille à la maison et j’aime être à l’aise, donc c’est généralement un jean et un pull baggy pour moi, et cette beauté me va bien. De plus, elle sèche très vite! Comprendre que, de temps en temps, je dois la nettoyer , Je le jette à contrecœur au lavage pour un cycle rapide, je le mets sur un support pour le sécher, et en quelques heures, je le remets en place. Je le porte avec un jean ou une robe sans manches, des bottes ou des tongs. Je va certainement en commander plus! «