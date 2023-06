Ce carburant improbable pourrait alimenter des camions et des navires plus propres

Expédition

Les entreprises qui tentent de réduire leurs impacts climatiques dans le secteur du transport maritime se tournent vers des carburants alternatifs, notamment le méthanol et l’ammoniac. Le système d’Amogy pourrait cependant être une meilleure option que les moteurs à combustion, car il limiterait la pollution qui peut piéger la chaleur dans l’atmosphère et nuire à la santé humaine et à l’environnement.

Je noterai ici que l’ammoniac lui-même n’est pas très agréable à côtoyer, et en fait il peut être toxique. Les partisans affirment que les protocoles de sécurité pour sa manipulation sont assez bien établis dans l’industrie et que les professionnels pourront transporter et utiliser le produit chimique en toute sécurité.

Les systèmes d’Amogy ne sont pas encore assez grands pour les vaisseaux. La société travaille sur une autre démonstration qui l’aidera à se rapprocher d’un système commercial : un remorqueur, qu’elle prévoit de lancer plus tard cette année dans le nord de l’État de New York.

À terme, la société prévoit de fabriquer des modules pouvant s’emboîter, rendant les systèmes suffisamment grands pour alimenter les navires. Le premier système maritime commercial d’Amogy sera déployé avec Southern Devall, qui transporte aujourd’hui de l’ammoniac sur des barges aux États-Unis.

La production mondiale d’ammoniac a dépassé les 200 millions de tonnes métriques en 2022, dont la majeure partie est utilisée comme engrais. Le problème est que la grande majorité de cela a été produite à partir de combustibles fossiles.

Pour que les systèmes d’Amogy réduisent considérablement les émissions, ils devront être alimentés par de l’ammoniac fabriqué sans produire beaucoup d’émissions de gaz à effet de serre, probablement en utilisant de l’électricité renouvelable ou peut-être des systèmes de capture du carbone.

Selon les estimations d’Amogy, l’approvisionnement de ces sources d’ammoniac à faible émission de carbone pourrait atteindre 70 millions de tonnes d’ici 2030. Mais ces projets devront sortir des étapes de planification et commencer à produire de l’ammoniac avant qu’il ne puisse être utilisé dans les engrais, les tracteurs ou remorqueurs.

La fabrication d’ammoniac à faible teneur en carbone pourrait nécessiter beaucoup d’hydrogène vert.

Il y a beaucoup d’argent qui coule dans la chimie des océans. Une nouvelle initiative appelée Carbon to Sea injecte 50 millions de dollars au cours des cinq prochaines années dans une technique appelée amélioration de l’alcalinité des océans. L’idée de base est que l’ajout de substances alcalines dans l’eau de mer pourrait aider les océans à aspirer plus de dioxyde de carbone de l’atmosphère, luttant ainsi contre le changement climatique.