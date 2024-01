Ce capteur de température du Pixel 8 Pro de Google a enfin une utilité

Le Pixel 8 Pro est le premier téléphone de Google à inclure un capteur de température infrarouge intégré dans la barre de caméra à l’arrière du téléphone. Mais lorsque Google a lancé le téléphone en octobre, la société n’a pas vraiment fourni d’explications sur l’utilisation que vous étiez censé en faire.

Maintenant, nous le savons : en plus de mesurer la température d’objets situés à moins de deux pouces de distance, vous pouvez utiliser le capteur comme thermomètre pour mesurer la température corporelle. Google dit un version mise à jour de son application Thermomètre pour le Pixel 8 Pro a commencé à être déployé dans le cadre de la dernière Suppression des fonctionnalités de Google Pixel.

Ce n’est pas vraiment une nouvelle surprenante : des mois avant que Google ne lance officiellement le Pixel 8 Pro, des fuites avaient indiqué qu’il inclurait une fonctionnalité permettant de lire la température corporelle en déplaçant le téléphone sur le front.

Mais il semble que Google n’ait pas reçu l’approbation réglementaire pour classer le téléphone + le logiciel comme dispositif médical à temps pour le lancement. En octobre, Google vient donc de dire que vous pouviez utiliser le capteur pour faire des choses comme vérifier la température d’une poêle à frire ou le température du lait dans le biberon.

Maintenant le La FDA américaine a certifié de l’application capteur de température + thermomètre Pixel 8 Pro en tant que « logiciel de détection de la température corporelle », permettant à Google de promouvoir cette fonctionnalité comme elle a probablement toujours été prévue.

Il convient également de garder à l’esprit qu’il faut généralement plusieurs années de planification pour introduire une nouvelle fonctionnalité comme celle-ci sur un smartphone. Il est donc probable que Google ait commencé à développer une fonction de thermomètre plus tôt dans la pandémie de COVID-19, alors que de plus en plus de personnes se préoccupaient de la surveillance du corps. températures, entre autres, afin de garder un œil sur les symptômes potentiels. Le COVID-19 n’a pas vraiment disparu (il y a une vague importante en ce moment), mais il semble que beaucoup de gens passent beaucoup moins de temps à s’en inquiéter ces jours-ci, ce qui m’amène à me demander s’il existe vraiment une forte demande pour ce type de traitement. fonctionnalité dans un smartphone.

Mais il semble que Google soit attaché à l’idée : des images récemment divulguées des séries Pixel 9 et Pixel 9 Pro de nouvelle génération indiquent que les deux téléphones seront très probablement équipés de capteurs de température.

Les autres modifications incluses dans la dernière version de Pixel Feature Drop incluent :

Le cercle de recherche de Google La fonctionnalité annoncée aux côtés du Samsung Galaxy S24 est désormais disponible sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Une fonctionnalité d’IA « Magic Compose » pour Google Messages vous permet de « réécrire les messages rédigés dans différents styles » sur Pixel 6 et versions ultérieures.

Google Messages propose également une fonctionnalité Photomoji qui vous permet de transformer des photos en réactions emoji.

Le partage à proximité est rebaptisé Quick Share.

Les Pixel Buds Pro peuvent basculer automatiquement entre les sources audio, notamment une Pixel Watch et un Pixel 5a ou un téléphone plus récent (ou une tablette Pixel).

Le Pixel Feature Drop est en cours de déploiement, mais cela peut prendre quelques semaines avant qu’il ne soit disponible sur tous les appareils Pixel pris en charge.

