Ce candidat de Bigg Boss 17 a déjà dirigé le film audacieux de Vivek Agnihotri, a posé à moitié nu pour l'affiche, le film a été filmé pour...

Des années avant Bigg Boss 17, cette actrice de Bollywood, issue d’une famille de cinéma, a fait ses débuts à Bollywood avec un thriller romantique audacieux.

La 17e saison de Bigg Boss a débuté le dimanche 15 octobre et la série a déjà commencé à faire la une des journaux. Parmi les 17 candidats, une actrice a gagné en popularité sur les réseaux sociaux pour son humour sarcastique. Sa camaraderie avec Munnawar Faruqui a été largement discutée et elle est considérée comme l’un des acteurs forts de la maison.

Le nouveau concurrent favori de Bigg Boss 17 est…

Mannara Chopra, cousine de Priyanka Chopra et Parineeti Chopra est l’une des candidates les plus discutées de Bigg Boss 17. Depuis son entrée à la première soirée jusqu’à sa vision sarcastique de la relation d’Isha Malviya-Abhishek Kumar, en passant par son lien aigre-doux avec Munnawar. Faruqui, Mannara a fait du bruit pour de bonnes raisons.

Le vrai nom de Mannara est…

Née dans le cantonnement d’Ambala, Haryana, Mannara s’appelait Barbie Handa. Mannara a fait ses études à la Summer Fields School de New Delhi. Mannara est titulaire d’un BBA (Bachelor of Business Administration) et elle est également créatrice de mode.

Mannara a commencé sa carrière à Bollywood avec…

Après ses études, Mannara s’est aventurée dans le mannequinat et a tourné pour diverses publicités de marques. En 2014, Mannara a commencé sa carrière cinématographique avec le film Telugu, Prema Geema Jantha Nai (2014). Après ce film, Mannara a obtenu son premier film Bollywood, le thriller érotique Zid (2014) de Vivek Agnihotri. Dans ce film, Mannara était jumelé face à Karanvir Sharma, et le film a été produit par Annbhav Sinha, sous sa bannière, Benaras Media Works. Pour le film, Mannara a posé à moitié nue et la première affiche de Zid a immédiatement fait la une des journaux.

Voici l’affiche

Le triste sort de la carrière de Mannara à Bollywood

Zid est sorti en salles le 28 novembre 2014, avec des critiques négatives de la part des critiques et du public. Le film a reçu des critiques sévères. Rediff.com a qualifié le film de « plus idiot qu’érotique ». Selon Box Office India, Zid a été réalisé avec un budget de Rs 10 crores, et son montant brut mondial à vie est de 8,15 crores. Après la performance décevante de Zid au box-office, Mannara est revenue au cinéma régional et a continué à travailler dans des films tamouls et telugu.

Quand Vivek Agnihotri a désavoué Zid comme réalisateur

Bien que Vivek Agnihotri reçoive le crédit du réalisateur, il aurait renoncé à Zid comme film. Selon un reportage de Bollywood Hungama, Vivek Agnihotri a confirmé qu’il avait quitté Zid. Dans une ancienne interview sur le portail, Vivek a déclaré qu’il était à bord pour réaliser un thriller psychologique, mais Anubhav lui a demandé d’en faire un thriller érotique. Le portail a cité Vivek : « Après avoir réalisé un programme, Anubhav a imprimé quelques affiches du film. Plus tard, il m’a demandé de transformer le film en un thriller érotique, ce que je n’étais absolument pas d’accord de faire. Après cela, j’ai eu un mot avec lui et a finalement quitté le film. »