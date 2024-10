Ce candidat au Sénat du Montana a déclaré que son adversaire avait mangé du « steak de lobbyiste ». Mais il a fait pression – avec un steak

BILLINGS, Mont. — Lors d’un débat en octobre, le Montana GOP Tim Sheehy, candidat au Sénat a tiré sur son adversaire démocrate, Le sénateur Jon Testerpour » manger un steak de lobbyiste » tandis que le républicain combattait en Afghanistan.

Mais Sheehy lui-même avait un goût pour la viande rouge et le lobbying, selon des courriels obtenus par l’Associated Press. Il a combiné les deux à la recherche de contrats gouvernementaux qui ont permis à son entreprise de lutte aérienne contre les incendies de se développer rapidement au cours de la dernière décennie.

«J’espère que vous avez apprécié le steakhouse», a écrit Sheehy à Ryan Osmundson, directeur du budget de l’État après une réunion en novembre 2021 à Martinsdale, Montana. Sheehy a ensuite décrit les avions de sa société comme étant « idéaux » pour une flotte d’avions basée dans l’État et destinée à lutter de manière agressive contre les incendies. Rien n’indique que le lobbying auprès des responsables du Montana ait impliqué des actes répréhensibles de la part de Bridger Aerospace ou de Sheehy.

L’offre de Sheehy empêcher Tester de remporter un quatrième mandat est largement répandu vu comme l’une des meilleures chances du Parti républicain de reconquérir le Sénat contrôlé par les démocrates. La campagne du républicain s’est fortement appuyée sur son passé militaire et ses réalisations commerciales, tout en critiquant régulièrement Tester pour être le principal bénéficiaire de l’argent des lobbyistes au Congrès.

La carrière de Sheehy en tant que US Navy SEAL a pris fin en 2014. En 2021, en tant que PDG de Bridger Aerospace, basé à Belgrade, il faisait pression sur les responsables du Montana pour qu’ils investissent dans la création d’une force aérienne de lutte contre les incendies à l’échelle de l’État, ce qui profiterait à son entreprise.

Au cours des mois suivants, un lobbyiste travaillant pour le compte de Sheehy a continué à plaider en faveur d’une flotte dédiée à la lutte contre les incendies dans le Montana, selon les archives. Et Sheehy a rencontré et communiqué avec de hauts responsables de l’État, les exhortant à créer la flotte dans le cadre de contrats exclusifs pour garantir que les avions seraient disponibles en cas de besoin.

Un directeur d’un groupe de réflexion dont Sheehy était membre du conseil d’administration a également appelé le Montana à confier ces contrats à des sociétés privées de lutte contre les incendies comme Bridger Aerospace.

« Certes, Bridger bénéficiera de la création d’une force de feu du Montana », a écrit Sheehy dans un e-mail adressé à Amanda Kaster, directrice du département des ressources naturelles et de la conservation du Montana.

Le contrat de l’agence avec Bridger Aerospace prévoit que l’entreprise recevra 51 621 $ par jour pour chacun de ses six avions « super scooper » mis à disposition, plus 17 605 $ par heure de vol. Les avions récupèrent l’eau des lacs ou d’autres plans d’eau et la déversent sur les incendies de forêt depuis le haut.

Au printemps 2023, Kaster s’est prononcé en faveur d’une législation qui augmenterait fortement les dépenses de l’État consacrées à la lutte contre les incendies de forêt. En juillet, une compagnie aéronautique de Billings a annoncé qu’elle avait obtenu le tout premier Contrat exclusif de lutte aérienne contre les incendies avec l’agence Kaster.

Bridger Aerospace a obtenu au cours de la dernière décennie des contrats de travail dans au moins neuf États, le gouvernement fédéral et plusieurs provinces canadiennes, selon l’entreprise.

Les gros contrats n’ont pas suffi à éviter des problèmes financiers. L’entreprise de Sheehy – présentée par sa campagne comme « une success story du Montana » – a subi des pertes persistantes, une baisse du cours de ses actions et des allégations de mauvaise gestion.

Osmundson et Kaster n’ont pas répondu aux courriels et aux messages téléphoniques sollicitant des commentaires.

Il n’est pas non plus sûr que les difficultés financières auxquelles est confrontée l’entreprise, fondée il y a dix ans avec son frère aîné, soient durables. Le seul analyste qui suit la société a maintenu une note positive pour Bridger Aerospace, même si le cours de ses actions a chuté.

La campagne Sheehy a refusé de rendre le candidat disponible pour un entretien ou de répondre directement aux questions sur son lobbying.

« Tim est fier de son travail visant à accroître la capacité du Montana à lutter contre les incendies de forêt, et il entend ces efforts loués au cours de la campagne électorale par des Montananais reconnaissants qui ont vu leurs maisons et leurs biens sauvés de la dévastation des incendies de forêt par des pompiers aériens héroïques », indique la campagne. dans une déclaration.

Les contrats fédéraux représentaient 69 % du chiffre d’affaires 2023 de Bridger Aerospace, selon une présentation de l’entreprise. Les lobbyistes de Washington ont déclaré avoir dépensé 450 000 dollars depuis 2021 en son nom.

Tester, le sénateur démocrate sortant du Montana, a évoqué le lobbying fédéral du républicain lors du débat du 30 septembre à Missoula, après la remarque de Sheehy sur le « steak de lobbyiste ».

« Tim Sheehy a créé sa propre société de lobbying à Washington, DC. Pourquoi? Il pourrait donc essayer d’influencer les élus, essayer de les éliminer et de leur donner les steaks dont il parle », a déclaré Tester.

Tester se classe au premier rang des législateurs américains en termes de contributions de lobbyistes, gagnant plus de 500 000 dollars au cours de ce cycle électoral, selon le groupe non partisan OpenSecrets. Le démocrate s’est classé deuxième lors de sa dernière tentative de réélection en 2018.

Bridger Aerospace a déclaré des pertes nettes de plus de 150 millions de dollars depuis que la société est devenue publique en janvier 2023. La société a enrichi Sheehy, avec une valeur nette comprise entre 73 et 256 millions de dollars, selon ses informations financières.

Il a investi 1,5 million de dollars dans sa candidature au Sénat, lançant ainsi la campagne dès ses premiers mois. Sa nomination a été scellée lorsque son principal rival républicain à la primaire s’est retiré après que Sheehy ait été soutenu par les dirigeants des partis nationaux, dont l’ancien président Donald Trump.

Un porte-parole de Sheehy a imputé les problèmes fiscaux de l’entreprise aux « calomnies » des démocrates et aux ventes à découvert des investisseurs cherchant à tirer profit des difficultés de l’entreprise.

Les démocrates se sont jetés sur les efforts de lobbying et les difficultés économiques de Sheehy, dans l’espoir de démystifier les affirmations de succès du candidat.

Leur critique des réalisations de Sheehy dans le secteur privé fait écho aux attaques antérieures contre deux autres républicains du Montana, le sénateur américain. Steve Daines et le gouverneur Greg Gianforte, qui ont travaillé ensemble au sein de la société de logiciels Bozeman RightNow Technologies. Les démocrates ont affirmé lors des cycles électoraux précédents que Daines et Gianforte étaient des créateurs d’emplois. a démenti le rôle de l’entreprise aider à externaliser des emplois à l’étranger.

Sheehy a démissionné de son poste de PDG de Bridger en juillet, affirmant qu’il souhaitait se concentrer sur la course au Sénat. Il reste l’un des principaux actionnaires de la société, qui a perdu 70 % de sa valeur au cours de l’année écoulée, et a déclaré qu’il placerait ses actions dans une fiducie aveugle s’il était élu.

L’entreprise espère avoir un flux de trésorerie positif pour la première fois cette année, a déclaré la porte-parole Alison Ziegler. Il a enregistré un chiffre d’affaires record de 67 millions de dollars en 2023.

Une grande partie de cette somme sert à payer les intérêts de la dette contractée par la société pour les avions acquis sous Sheehy, qui est considéré comme ayant de fortes chances de renverser Tester après que les républicains ont dominé les récentes élections dans l’État. En mars, un auditeur a évoqué le spectre d’une potentielle faillite.

« Si c’est une réussite dans le Montana, j’aimerais voir un échec », a déclaré Marc Cohodes, un investisseur et vendeur à découvert de Wall Street vivant à Bozeman, dans le Montana, qui a vivement critiqué le bilan commercial de Sheehy.

Les problèmes de l’entreprise rendent Sheehy politiquement vulnérable, en particulier parmi les électeurs indépendants qui s’intéressent à ses antécédents plutôt qu’à son affiliation à un parti, a déclaré Jeremy Johnson, analyste politique à Collège Carroll.

L’analyste financier qui suit Bridger Aerospace a offert une vision plus optimiste dans une note d’août destinée aux investisseurs. L’aggravation des incendies de forêt « augmenterait considérablement la demande » pour sa flotte d’avions de lutte contre les incendies, a écrit Aaron Moeller de Canaccord Genuity LLC. — faisant écho aux affirmations de l’entreprise selon lesquelles le changement climatique va augmenter la demande pour ses prestations.

Sheehy s’est montré plus sceptique quant au changement climatique en tant que candidat, répétant les arguments républicains selon lesquels « le climat change toujours » et avertissement d’un le « culte climatique » libéral » Cela nuira au secteur de l’énergie en raison de davantage de réglementations.

Moeller a évalué favorablement le titre à la mi-août, le qualifiant d’« achat ». Le prix a depuis baissé d’environ 30 %.