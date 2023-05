Ce Canadien est en mission pour que la Grande-Bretagne tombe amoureuse des bagels de Montréal

Pour Sacha Jeffay, les bagels de Montréal sont plus qu’un morceau de pain circulaire avec un trou au milieu – ils sont une forme de connexion. Une connexion qu’elle souhaite apporter au Royaume-Uni

« Je pense que les bagels sont tellement plus à Montréal qu’un simple aliment, et n’importe qui de là-bas saura qu’ils font partie de tout le tissu social de la ville », a déclaré Jeffay, 64 ans, qui est né à Montréal et a vécu dans le Royaume-Uni depuis qu’elle a 20 ans.

« Ma mission est vraiment de connecter les gens à la nourriture et à ce que la nourriture signifie socialement. »

Ainsi, en juillet 2020, Jeffay a ouvert Montreal Style Bagels, une boulangerie à Dartington, dans le sud-ouest du Royaume-Uni, près de Plymouth.

Elle voulait créer une expérience immersive comme à Montréal, où les clients peuvent regarder les boulangers rouler, faire bouillir et cuire les bagels. À Montréal, les gens se réunissent aussi pour les brunchs bagel, alors Jeffay a décidé de partager cette expérience en organisant ses propres brunchs bagel à la boulangerie.

Contrairement à Montréal ou New York, la Grande-Bretagne n’a pas vraiment la réputation des bagels. La plupart des gens au Royaume-Uni associent les bagels à ceux disponibles au supermarché, qui, selon Jeffay, sont généralement décrits comme denses et secs.

Jacqueline Minton, une habitante de Dartington, est d’accord.

« Je veux dire, l’acheter dans un magasin ici n’en vaut absolument pas la peine », a déclaré Minton. « C’est comme acheter de la sciure de bois, n’est-ce pas ?

Jacqueline Minton, résidente de Dartington, brandit l’un des bagels montréalais de Sacha Jeffay. (Emily Koppers/CBC)

Jeffay a déclaré que de nombreuses personnes qui venaient dans sa boulangerie lui disaient qu’elles n’aimaient pas les bagels. Mais après qu’elle les a encouragés à en essayer un, ils l’apprécient généralement.

« C’est un peu comme une mission de rééduquer le Royaume-Uni sur ce qu’est vraiment un bagel », a déclaré Jeffay.

Recréer un classique

Le voyage de Jeffay pour recréer le bagel de sa jeunesse a commencé il y a quatre ans, lorsqu’elle a réalisé qu’elle voulait faire quelque chose qui affirme sa vie.

Considérant que la célèbre recette des bagels fabriqués à St-Viateur Bagel, l’un des magasins les plus anciens de Montréal, est supposée être un secret de famille, Jeffay a perdu la mémoire. La recette a nécessité beaucoup d’essais et d’erreurs.

Lorsqu’elle a commencé à vendre ses bagels, elle travaillait dans une cuisine domestique. Finalement, elle produisait de 600 à 1 000 bagels par semaine, un volume qui l’obligeait à choisir entre fermer et agrandir. C’est alors qu’elle a trouvé l’espace à Dartington Estate pour ouvrir sa boutique.

Londres a sa propre histoire de fabrication de bagels, célèbre pour sa vente sur Brick Lane. Mais Jeffay croit qu’elle est la première à apporter le goût de Montréal dans cette partie du Royaume-Uni

Les bagels ont d’abord été amenés en Amérique du Nord depuis la Pologne par des immigrants juifs. Hyman Seligman les aurait cuits pour la première fois à Montréal vers 1919. Un débat tourbillonne encore sur ce qui constitue un véritable bagel à la montréalaise.

Contrairement aux versions londonienne ou new-yorkaise, le bagel montréalais contient des œufs dans la pâte, ce qui le rend plus riche mais avec une légère mastication, a déclaré Jeffay.

Une offre typique à la boutique de bagels de style montréalais de Sacha Jeffay à Dartington, au Royaume-Uni (Emily Koppers/CBC)

Il est traditionnellement bouilli dans de l’eau miellée dans un four à bois pour lui donner sa couleur dorée et sa douceur. Mais comme Jeffay n’a pas la configuration pour un four à bois, elle fait bouillir le sien dans du malt, ce qui donne toujours à ses bagels la teinte brune classique.

Une chose sur laquelle elle ne transigera pas, c’est ce qu’elle dit être une tradition montréalaise depuis 1900 : « Ils seront toujours roulés à la main. Ils sont toujours faits à la main. »

Clare Horncy, de Dartington, a récemment essayé un bagel à la montréalaise pour la première fois.

« Je viens d’avoir ce qui était le bagel le plus léger et le plus humide », a déclaré Horncy. « Je pense que c’est parce que c’est un bagel à la montréalaise, je ne sais pas. Je ne suis pas allé à Montréal, mais c’était délicieux. »

Jeffay a déclaré que ses clients comprennent des expatriés canadiens qui ont entendu parler de sa boutique et sont venus de l’extérieur de la ville.

« Quand je travaillais depuis mon chalet [in Totnes]qui était très éloignée, vous savez, même pas facile à trouver, je faisais venir des gens à la porte et je trouvais des gens errant, sortant de leur voiture et disant : « Où sont les bagels ? », a déclaré Jeffay. Ils m’ont trouvé sur Google Maps. »

Jeffay a noué des liens avec d’autres boulangers par le biais des médias sociaux qui fabriquent des bagels montréalais dans d’autres parties du monde, allant jusqu’en Nouvelle-Zélande.

La connexion bagel

Jeffay a quitté Montréal à 20 ans pour étudier la dramathérapie en Angleterre. C’était il y a plus de quatre décennies, et elle a dit qu’elle n’avait jamais interagi avec autant de Canadiens qu’elle l’a fait depuis l’ouverture de la boulangerie.

Pendant les restrictions liées à la COVID-19, elle a communiqué avec de nombreux Canadiens vivant au Royaume-Uni via Facebook. Étant donné que de nombreuses personnes étaient isolées, Jeffay a voulu leur donner un avant-goût pour leur rappeler leur chez-soi.

« Je pense que la nourriture et les saveurs sont si évocatrices pour les gens », a déclaré Jeffay.

Les clients apprécient un brunch bagel à l’extérieur de la boulangerie de Sacha Jeffay à Dartington, Royaume-Uni (Emily Koppers/CBC)

Elle expédiait des bagels à travers le Royaume-Uni lorsqu’elle a appris que les gens avaient des brunchs de bagels sur Zoom avec leur famille au Canada.

La boulangerie Jeffay’s continue de faciliter cette connexion franco-canadienne. En fait, elle a vu des expatriés montréalais entrer et ouvrir FaceTime ou WhatsApp pour montrer avec enthousiasme à leur famille à Montréal qu’ils avaient retrouvé un peu le goût de chez eux.

« Cela signifie tellement pour moi de voir ce logo là-haut et d’avoir ce nom », a déclaré Jeffay, se référant à son enseigne, « et je pense, à ce stade de ma vie, renouer avec mes racines et renouer avec maison. »