Ce camping-car de luxe de 340 000 $ est alimenté à l’énergie solaire et autonome

Si tel est le cas – et que vous disposez de 340 000 $ de réserve – vous voudrez peut-être vérifier Camping-car de luxe 2023 de Living Vehicle . La société basée à Santa Barbara, en Californie dévoilé sa nouvelle caravane de camping entièrement durable à énergie solaire le mois dernier, affirmant qu’elle s’adresse aux clients qui souhaitent “voyager loin des terrains de camping et des parcs de camping-cars surpeuplés”.

Peut-être cherchez-vous à sortir de la grille cet été, et vous aimeriez le faire dans le luxe.

Les systèmes autonomes dont vous n’aurez peut-être jamais besoin pour faire le plein d’eau ou de carburant – bien qu’en cas d’urgence, le camping-car soit équipé pour stocker jusqu’à 100 gallons d’eau et 80 livres de propane pour la cuisinière, le chauffage et une sauvegarde générateur, si nécessaire. L’idée, a déclaré Living Vehicle dans son annonce, est d’aider les gens à “rester hors réseau plus longtemps que jamais”.