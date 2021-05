Ce café facture UN SUPPLÉMENT si vous vous vantez d’être VACCINÉ et encore PLUS si vous portez un MASQUE – La bonne cuillère

Un café en Californie fait l’actualité et recueille un énorme soutien pour une nouvelle politique qu’ils ont instituée à l’ère du vaccin Covid : ouvrez la bouche, payez une amende. Couvrez-vous la bouche, payez-en une autre.

Fiddleheads Cafe est Mendocino, en Californie, se bat contre les restrictions de Covid depuis un certain temps maintenant, essayant de garder leurs portes ouvertes et de conserver leur droit de gagner leur vie, de faire du commerce et, vous savez, de manger de la nourriture. Ils se sont battus contre le gouvernement en leur disant d’abandonner leurs moyens de subsistance parce que Fauci le leur avait dit.

Ils ont des panneaux disponibles sur le site pour d’autres restaurants.

Et maintenant, ils ont un nouvel ensemble de signes. Ils mettent en garde contre la nouvelle politique. Payez 5 $ pour la commande masquée. Et si vous vous vantez d’avoir reçu le vaccin, vous obtenez 5 $ de plus.





Le propriétaire s’est entretenu avec la chaîne KNTV de NBC Bay Area.

Le propriétaire Chris Castleman a déclaré à NBC Bay Area que certains clients ont payé les frais de 5 $ tandis que d’autres ont exprimé leur choc et leur indignation. Il dit que les « frais » sont en fin de compte un don facultatif car ils sont versés aux organismes de bienfaisance qui aident les victimes de violence domestique. « Les clients l’adorent ou le détestent », a-t-il déclaré par e-mail. « Il y a des gens qui refusent de payer ; Je suppose qu’un don de 5 $ à une œuvre caritative est trop pour eux. D’autres l’ont volontiers payé en sachant que cela va à une bonne cause. Je ne force personne à payer, je leur donne la liberté de choix, ce qui semble être un concept étranger dans ces parties du pays.

Auparavant, il a offert les panneaux ci-dessus et même une « OBTENEZ VOTRE CARTE DE VACCIN COVID-19 GRATUITE ICI ! » signe, qui comprenait « une photocopie de ce qui semblait être une carte officielle de vaccination COVID-19 ».

Castleman gère un GoFundMe pour les frais de la ville concernant les «violations» de Covid. Le restaurant vend également des t-shirts pour récolter des fonds.

Entrepreneurial. Pro-liberté. Un petit gars qui se bat contre un grand gouvernement. Et faisant un pied de nez à l’industrie du signal de la vertu qui se pavane, en son cœur : la Californie.

Ouais. Je les aime.