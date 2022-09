Ce bus à impériale permet aux enfants de Londres d’accéder à l’instrument

Beaucoup de parents s’interrogent sur la nécessité de cours de musique pour leurs enfants. Et pour cause, puisque jouer d’un instrument est un facteur déterminant dans le développement cognitif et affectif des jeunes enfants. Au Royaume-Uni, une école de musique propose d’aider les enfants à goûter au quatrième art grâce à un bus spécialement équipé.

Si vous vous promenez dans les rues de Londres, vous rencontrerez peut-être un type particulier de bus rouge à impériale. Il s’agit du Music on Wheels Bus, un véhicule conçu pour promouvoir le jeu d’instruments de musique chez les jeunes.

La Lycaeum School of Music a acquis le bus en avril 2019 grâce à une campagne de financement participatif et au soutien de plusieurs sponsors. Il a été entièrement rénové et transformé en une véritable école de musique sur roues. Il abrite aujourd’hui une multitude d’instruments, dont des violons, des pianos, des guitares, des instruments à percussion et des saxophones.

Des professeurs de musique affiliés à Lycaeum Music sont présents dans le bus pour guider les jeunes musiciens en herbe dans leur éveil musical. Ils les font découvrir leur instrument préféré avant de leur apprendre à en jouer. C’est une initiative qui vise à apporter l’éducation musicale à un public plus large, selon Petru Cotarcea, l’un des organisateurs du Music on Wheel Bus. “Ce que nous essayons de réaliser, c’est de rendre l’éducation musicale au Royaume-Uni un peu plus abordable pour tout le monde”, a-t-il déclaré à Classic FM.

L’enseignement de la musique est-il une activité élitiste ?

En effet, l’enseignement musical est souvent réputé coûteux et réservé à une élite aisée. Par conséquent, les familles moins favorisées pensent souvent que leurs enfants ne sont pas éligibles. Le ministère britannique de l’Éducation espère contrer cette perception avec une nouvelle version de son plan national pour l’éducation musicale. Le document, publié le 25 juin, stipule que les écoles seront tenues d’offrir au moins une heure d’enseignement musical obligatoire par semaine aux enfants âgés de 4 à 14 ans.

Avec son bus, Lycaeum Music espère démocratiser et favoriser l’apprentissage de la musique en s’adressant directement à ceux qui n’en bénéficient pas encore dans les écoles. Dans cet esprit, le Music on Wheels Bus est actuellement en tournée dans différents quartiers de Londres, notamment Ravenscourt Park, Notting Hill et Fulham. Il accueille les musiciens en herbe de 16h à 18h en semaine et de 11h à 16h le week-end.

