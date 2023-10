Ce burger Naga épicé est parmi les meilleurs de la région de Hamtramck | Critiques de restaurants | Détroit

Cliquez pour agrandir Tom Perkins Attention : le burger Naga épicé de Coney Star Halal Kitchen est chaud.

Depuis qu’un toit qui fuit a détruit le Motor City Sports Bar, la conversation sur le « meilleur hamburger » à Hamtramck est grande ouverte. Les nouveaux arrivants chez Kelly’s et Smash Box ont contribué à combler le vide, mais certains disent qu’il existe un choix dormant : le hamburger Naga de Coney Star Halal Kitchen.

Ce n’est pas vraiment à Hamtramck ; c’est juste au nord de la ville de Détroit, à l’extrémité de Banglatown, près de Davison et Conant. Mais le quartier a bien plus en commun avec Hamtramck qu’avec Détroit, et nous le revendiquons pour Hamtramck dans le cadre de ce débat. Les îles Coney, bien sûr, ne sont pas l’endroit où l’on va habituellement pour un burg, et ce sont les nems au poulet tikka dont un ami m’a parlé vers 4 heures du matin un soir qui m’ont poussé à m’arrêter. Après quelques arrêts chez un autre client. bouteille de tequila pendant que nous attendions, nous avons eu les nems au poulet tikka et, oui, peut-être que davantage de plats indiens devraient être emballés dans des emballages de nems et frits.

Coney Star pourrait être la première île Coney de fusion au monde. Le menu est parsemé de plats comme le rouleau aux œufs au poulet tikka qui combinent les saveurs du sous-continent indien avec les goûts de Détroit, de la Jamaïque et de la Chine. Il y a aussi le petit-déjeuner, des coney dogs, des frites au chili et tout ce que vous trouverez sur une île coney – et, les amis, c’est un original.

Il y a aussi beaucoup de Naga au menu – vous pouvez en trouver sur le burg, un hot dog, un steak T-bone, des ailes. Mais attention, quel que soit le récipient, le piment Naga est parmi les plus piquants au monde. Cela vous brûlera la bouche, mais il y a aussi une qualité piquante, donc c’est à la fois une saveur et une chaleur.

Le hamburger Naga est livré avec des tomates, des oignons, beaucoup de cornichons, de la laitue iceberg râpée et du « bœuf haché assaisonné Naga » avec une « sauce étoilée », arrosant la galette de ce qui semble être une sorte de mayonnaise Naga. c’est chaud. Un ami l’a qualifié de « pas un hamburger que vous mangeriez avec désinvolture », et un autre l’a ignoré comme « de la nourriture de cascade ». Si la chaleur est trop forte, il y a cinq autres burgers au menu. Mon seul reproche était que c’était bien fait et que ce n’était pas une galette de smashburger, c’était un garçon assez épais, et même si l’omble à l’extérieur était agréable, un peu de viande sanglante y aurait vraiment ajouté. Le meilleur dans Hamtramck? Cela mérite d’être discuté, surtout si je pouvais le commander à point, mais cela va peut-être à l’encontre du décorum de Coney Island.

Le chien Naga coney est sans doute plus savoureux – un chien de bœuf qui se casse avec des oignons et de la coriandre et est trempé dans une sauce Naga et placé dans un petit pain cuit à la vapeur, mais je ne pouvais en manger que la moitié avant que la chaleur ne soit trop forte, et j’ai payé le prix du le prochain jour. Le sandwich au poulet tikka était une option de fusion beaucoup plus froide avec une poitrine savoureuse sur un petit pain moelleux avec de la tomate, de l’oignon, des cornichons et de la laitue iceberg, bien que le poulet grillé soit un peu caoutchouteux. Le sandwich au poulet Naga avec aïoli Naga était probablement le moins épicé de toutes les options Naga, mais il était toujours aussi bon.

Le meilleur article que nous avons essayé était peut-être la galette de bœuf jamaïcaine avec une croûte feuilletée et beurrée contenant du bœuf haché très assaisonné. Les frites enrobées sont solides, mais les nems au corned-beef et les nems au poulet tikka étaient un peu secs la deuxième fois qu’ils ont été commandés. Le chien coney : c’était mieux, c’était pire, mais aimez le bœuf. Les ailes de poulet étaient un sac mélangé. Crag lourd et la saveur du buffle était trop salée à mon goût, même si plusieurs amis les ont appréciés. Les ailes de sriracha au miel avaient le goût de « plats à emporter chinois », a noté un ami, et c’est une bonne façon de le dire.

Le restaurant a ouvert ses portes il y a environ un an et dispose de quelques tables à l’intérieur, mais semble faire davantage d’affaires à emporter. Comme tout bon coney, c’est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

