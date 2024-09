Ce bungalow de North Vancouver révèle bien plus qu’il n’y paraît

Numéro actuel —

Nichée dans un quartier calme où la forêt rencontre la montagne, une maison contemporaine de BLA Design Group célèbre le drame de la nature.

Depuis la rue, la maison nichée à la limite de la forêt, au pied des montagnes de la côte nord de Vancouver, semble être un modeste bungalow en briques noires. Mais en descendant l’allée légèrement incurvée et en entrant sous un imposant soffite en bois, la maison s’étend bien au-delà de sa façade. Avec un mur de verre qui capture des vues panoramiques époustouflantes sur l’emblématique parc Stanley de Vancouver et Burrard Inlet, il n’est pas étonnant que la demeure soit connue sous le nom de Vista House.

S’étendant sur deux étages et 4 900 pieds carrés, la maison a été conçue par le designer de Vancouver Groupe de conception BLA « Un équilibre entre introspection et ouverture. » Les architectes Jerry Liu et Jesse Basran, dont l’intention est de fusionner la vision des clients avec l’esprit du site, ont estompé la frontière entre l’intérieur et l’extérieur avec un balcon qui s’avance dans le paysage et un plafond en cèdre qui se prolonge de l’intérieur vers l’extérieur sous le soffite. Le résultat est un espace harmonieux qui ne se contente pas de faire face à l’horizon mais l’intègre.

Depuis l’entrée vitrée, la maison entame un dialogue de juxtapositions. Bien que l’entrée et le salon soient ouverts, une série de lattes de bois verticales agissent comme un écran d’intimité et permettent à la lumière du soleil de filtrer, projetant des motifs d’ombre sur le sol tandis que le soleil se déplace dans le ciel. Un mur de béton qui fait saillie à l’extérieur près de la porte d’entrée devient un élément structurel à l’intérieur, ses tons gris froids contrastant avec les plafonds et les planchers en bois principalement chaleureux de la maison.

Dans la cuisine épurée, une rangée de fenêtres claires au-dessus des placards fait un clin d’œil à l’esthétique moderne du milieu du siècle qui prévaut sur la côte ouest du Canada, créant un effet semblable à celui d’une cabane dans les arbres.

Bien que les matériaux et les finitions intérieures soient épurés, en hommage à l’amour de Liu pour le design japonais et scandinave, ils dégagent une impression de luxe : travertin, bois, tissus naturels et luminaires sculpturaux. Le résultat est une collection d’espaces sereins qui résonnent avec les vues sur la mer et le ciel capturées stratégiquement depuis chaque fenêtre.

Capturant les montagnes à l’avant, les rangées d’arbres sur le côté et l’océan à l’arrière, il ne fait aucun doute que Vista House est plus que fidèle à son nom.

7 septembre 2024