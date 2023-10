Comme plus de la moitié des adultes américains, j’ai besoin d’un peu de bruit pour m’endormir. Certains utilisent une machine à bruit blanc ou leur téléviseur, mais ma préférence va aux podcasts diffusés sur mon téléphone. Au moins, c’était ma méthode préférée jusqu’à ce que iOS 17 est arrivé et a tout gâché.

Le dernier iOS d’Apple a été déployé le 18 septembre et a provoqué iPhone 15s en surchauffecela provoque également certains iPhones redémarrent aléatoirement du jour au lendemain. Une façon de savoir si cela arrive à votre téléphone est de brancher votre mot de passe pour déverrouiller le téléphone ou de jeter un œil à la section Batterie dans Paramètres pour voir si l’activité de votre téléphone tombe à néant, comme le mien vers 6 heures du matin. .

Photo : Capture d’écran par Oscar Gonzalez

Pour moi, ce calme soudain qui se produit lorsque le téléphone s’éteint peut perturber mon sommeil car je me réveille tôt le matin en me demandant pourquoi c’est si calme. Cela m’oblige également à redémarrer le podcast que j’écoutais pour me rendormir et c’est un peu une tâche à faire à moitié endormi.

Apple n’a pas encore résolu ce problème de redémarrage. La prochaine mise à jour du système d’exploitation iPhone, iOS 17.1, sera publiée pour les utilisateurs bêta la semaine prochaine, mais selon MacRumeursil n’inclut pas de correctif pour le problème.

Apple n’a pas répondu à une demande de commentaires de Gizmodo sur le problème.

Espérons que le fabricant d’iPhone entendra les appels des propriétaires d’iPhone, comme moi, qui souhaitent que leurs téléphones continuent à émettre du bruit toute la nuit afin que nous puissions dormir un peu.