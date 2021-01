« Bhains ke aagay been bajana » semble être une passe pour ce buffle qui secoue jovialement une jambe dans un clip vidéo qui devient maintenant viral sur les plateformes de médias sociaux. La vidéo rehaussera sûrement votre humeur.

Dans la vidéo, une femme danse devant le buffle demandant aux animaux de se joindre à nous. L’instant suivant, le buffle commence à sauter de haut en bas avec les battements de la musique comme si l’animal avait compris le défi de la femme de danser. On peut entendre les gens qui ne sont pas devant la caméra rire.

Le buffle secoue la jambe avec tant de vigueur que la couverture placée dessus tombe. La vidéo du buffle danseur aurait été enregistrée dans un village de l’Himachal Pradesh. Cela ressemble à une certaine énergie dont nous avons tous manqué au cours de l’année de la pandémie, car le verrouillage nous a maintenus confinés à l’intérieur et l’anxiété a pris le dessus pendant la majeure partie de celle-ci.

Ce buffle semble être le cousin éloigné et perdu d’un bébé éléphant qui l’a vu danser dans une forêt. Bien qu’il n’y ait pas de musique pour inciter l’éléphant, il semblait pris dans sa propre humeur de se balancer joyeusement sur le chemin de terre. Sushant Nanda, officier du Service forestier indien (IFS), a partagé sur Twitter un court clip du bébé éléphant, que l’on peut voir se promener dans une jungle dans une ambiance joyeuse. Le clip de 14 secondes montre le bébé éléphant hochant la tête en marchant. À travers la vidéo, Nanda a demandé aux gens d’être heureux car il y a assez de temps pour être triste.

Le clip a reçu une réponse écrasante des internautes. Il a recueilli plus de 13,7K vues et plus de 1,5K likes. Plusieurs personnes ont également commenté le message.