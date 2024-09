Ce brillant film Netflix frais à 98 % passe inaperçu

Comment amener Netflix à réaliser de meilleurs films originaux ? Regardez ceux qui sont vraiment géniaux, plutôt que les poubelles.

Mais peu de gens le font pour Ses Trois Filles.

Allons-y.

Ses trois filles ont accumulé un incroyable score de fraîcheur de 98 % pour les tomates pourries mais, selon Flixpatroln’a pas atteint le top 10 au Royaume-Uni et n’est que numéro six aux États-Unis.

C’est un drame sur un trio de sœurs. Leur père est mourant et ils se retrouvent à renouer (et à se chamailler) dans un appartement exigu de New York alors qu’il vit ses derniers jours.

Bien sûr, il ne s’agit pas d’extraterrestres et d’explosions, mais c’est une vitrine privilégiée pour les talents des trois protagonistes – Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen et Carrie Coon.

« Il s’agit d’un film subtil, sans spectacle, entièrement au service du scénario et des performances – et quelles performances », déclare Le Gardien avis 4/5,

« Dans un monde juste, les trois stars seraient tout en haut de la liste des prétendants potentiels aux récompenses pour la saison à venir. »

Le Chicago Sun-TimesLa critique de 4/4 de la note qualifie Ses trois filles de « brûlantes et mémorables et presque insupportablement relatables ».

Salon de la vanité dit que c’est « l’un des meilleurs drames de l’année » et qualifie le film de « surprenant, douloureux et cathartique à la fois ».

Ce n’est peut-être pas le genre de film dont vous aurez immédiatement envie après une dure semaine de travail, mais inscrivez-le sur votre liste de surveillance.

Ses trois filles est réalisé par Azazel Jacobs, dont les œuvres précédentes incluent French Exit et The Lovers.

C’est son œuvre la plus appréciée à ce jour, tant par le public que par la critique.

Ses trois filles a eu sa première au Festival international du film de Toronto en septembre 2023.

Netflix a acquis les droits de distribution du film après cette projection, pour 7 millions de dollars. Il a reçu une sortie cinématographique limitée le 6 septembre, mais c’est vraiment celui que vous deviez rechercher.