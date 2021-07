Ce Brésilien de huit ans a aidé la NASA à trouver sept astéroïdes

Résidente d’Alagoas au Brésil, l’amour de Nicole Oliveira, huit ans, pour l’astronomie peut être difficile à comprendre pour les adultes. Quand Oliveira n’avait que deux ans, elle a demandé une étoile à sa mère. Sa mère Zilma Janacá a obtenu ses étoiles de jouets. Janacá a mis trois ans à réaliser que son enfant voulait une vraie étoile, celles qui sont dans le ciel, ou du moins elle voulait les regarder. Aujourd’hui, Nicolinha, huit ans, le nom populaire d’Oliveria, est probablement le plus jeune astronome à avoir découvert sept astéroïdes.

Selon un rapport de R7, un site Web médiatique brésilien, Oliveira a contribué à Asteroid Hunt, un programme de science citoyenne géré par International Astronomical Search Collaboration, dont la NASA est également membre. Sa participation a conduit à la découverte de sept astéroïdes, mentionne le rapport.

Pas plus tard que le mois dernier, le ministère brésilien de la Science, de la Technologie et de l’Innovation a invité Oliveira à donner une conférence lors du 1er séminaire international sur l’astronomie et l’aéronautique organisé par le ministère. Malgré son jeune âge, Oliveira a déjà l’habitude de donner des conférences dans les écoles de sa ville natale de Maceió. Ils l’ont invitée après avoir appris qu’Oliveria est le plus jeune membre du Centro de Estudos Astronômico de Alagoas (CEAAL), Centre d’études astronomiques d’Alagoas.

La liste des réalisations d’Oliveira n’est pas aussi courte que son âge, car elle a été honorée par l’International Astronomical Search Collaboration pour ses contributions à la recherche d’astéroïdes.

À l’âge de six ans, Oliveira a participé à un cours organisé par le CEAAL. Après avoir assisté à tous les cours, elle a passé l’examen et a réussi un exploit rare : être membre de la CEAAL à l’âge de six ans.

Dernièrement, lorsqu’Oliveira était invitée à des conférences, c’était principalement en ligne. Les activités suspendues en face à face et les longues journées ennuyeuses la rendaient triste, selon sa mère. Cependant, la jeune astronome a trouvé un moyen innovant de lutter contre son ennui en créant une ressource utile – sa propre chaîne YouTube, où elle parle des astéroïdes et de l’espace avec ses trois autres amis passionnés d’astronomie.

https://www.youtube.com/c/Nicolinha2012/videos

De temps en temps, elle invite des professeurs sur sa chaîne. Sa chaîne compte plus de 1 000 abonnés et son compte Instagram compte plus de 5 700 abonnés. Elle est également membre du groupe InSpace, un podcast du club spatial.

