Ce bras robotique peut détacher sa main pour saisir des objets

En raison de leur force et de leur vitesse, les bras robotiques sont généralement fixés de manière permanente aux sols ou à d’autres structures pour plus de stabilité, ce qui limite leur portée. L’objectif de la recherche menée à l’EPFL Laboratoire d’algorithmes et de systèmes d’apprentissage (LASA), visait à développer une main robotique bimodale dotée de capacités de préhension étendues, y compris une indépendance occasionnelle par rapport au bras robotique auquel elle est attachée.

La main peut se détacher et se rattacher au bras du robot selon les besoins. GIF : YouTube

Les mains des robots sont généralement conçues avec un seul objectif en tête : s’accrocher aux objets. Pour en développer un qui pourrait faire cela et ramper tout seul comme la chose de la famille Addams, les chercheurs ont généré et affiné une conception de base en utilisant un algorithme génétique (qui s’appuie sur des astuces biologiques comme la sélection naturelle et l’évolution) et le Simulateur physique MuJoCo pour tester la praticité des itérations.

L’algorithme et les simulations ont aidé les chercheurs à déterminer la position optimale et le nombre de doigts articulés nécessaires, qui se sont avérés être cinq, dans une disposition similaire à celle des mains humaines. La main robotique utilise également un connecteur magnétique au niveau du poignet, lui permettant de s’attacher et de se détacher d’un bras de manière autonome.

Les doigts de la main robotique peuvent se plier dans les deux sens pour pouvoir ramper, mais cela permet également à la main de saisir deux objets à la fois lorsqu’elle est attachée à un bras robotique. GIF : YouTube

Les doigts de la main peuvent se plier dans les deux sens, ce qui lui permet d’utiliser certains d’entre eux pour soulever des objets tandis que les autres fonctionnent comme de minuscules jambes. Cette conception élargit également l’utilité de la main lorsqu’elle est attachée à un bras de robot. Il peut soulever plusieurs objets à la fois sans tordre le bras pour repositionner les doigts inutilisés.

La main est également considérablement plus petite que celle de robots comme Spot de Boston Dynamics, qui peut se déplacer librement à l’aide de quatre pattes. Spot a déjà été amélioré avec son propre bras robotique et sa pince, mais avec une main articulée qui fonctionne de manière indépendante, il pourrait être mieux équipé pour explorer ou analyser les zones dans lesquelles Spot ne peut pas se faufiler.

