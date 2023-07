Ce bouleversement matinal alors que le «remplacement» de Holly Willoughby a été révélé

CE matin revient demain pour le premier jour des vacances d’été de Holly Willoughby.

Le Sun a révélé qu’elle s’était discrètement retirée de l’émission jeudi sans le dire aux téléspectateurs.

Rex

Holly ne sera pas de retour à l’écran avant septembre, mais des sources télévisées insistent sur le fait qu’elle reviendra après une « pause habituelle et planifiée pendant l’été ».

En attendant, les animateurs de vendredi Alison Hammond et Dermot O’Leary interviendront pour la couvrir la semaine prochaine, du lundi au vendredi.

Cela vient après les affirmations du Mail on Sunday selon lesquelles la relation d’Alison et Dermot est « tendue ».

Un porte-parole d’ITV a déclaré: « Alison, Dermot et Holly sont tous des membres appréciés de la famille This Morning et aiment tous travailler ensemble sur l’émission, ainsi que des amitiés en dehors de l’émission. »

La sortie discrète de Holly de This Morning fait suite à quelques mois difficiles pour la présentatrice de 42 ans, depuis que le scandale de l’affaire de son co-animateur Phillip Schofield a été révélé.

Elle a signé l’émission comme d’habitude jeudi – bien qu’elle donne généralement aux téléspectateurs un dernier adieu avant son assemblée annuelle été casser.

Holly a dit aux téléspectateurs jeudi à quoi s’attendre des hôtes réguliers du vendredi Alison et Dermot – mais n’a pas mentionné qu’elle ne serait pas de retour avant septembre.

Holly a terminé le spectacle avec un simple: « A bientôt, au revoir ».

Deux jours plus tard, Holly a rompu son silence sur les réseaux sociaux pour partager sa tristesse après avoir révélé que sa belle-mère bien-aimée Sandra était décédée.

On dit qu’elle passe du temps avec sa famille alors qu’ils font face à leur chagrin en privé.

Il est entendu que le congé prévu de Holly n’a pas été avancé.

Holly et Phil passaient des vacances avec leurs familles chaque été jusqu’à ce qu’une querelle déchire leur amitié.

On ne pense plus qu’ils s’expriment suite au scandale qui a secoué This Morning.

Le Sun avait précédemment révélé que la liaison de Phillip avec un jeune coureur masculin devrait durer 12 semaines.

L’homme de 61 ans et son ancien amant seront longuement interrogés sur leur relation, Alison et Dermot devant également être interviewés avec Holly dans les semaines à venir.

Rex

Rex

hollywilloughby/Instagram