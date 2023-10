Ce blockbuster, que Shah Rukh Khan a rejeté, le premier à gagner Rs 200 crore en Inde, devrait être réédité en octobre

Ce film a créé le club de Rs 200 crore et a généré Rs 460 crore brut dans le monde. Shah Rukh Khan a dû le rejeter en raison de conflits d’horaire. Lisez la suite pour savoir de quel film à succès on parle.

Il est très connu que Ghajini d’Aamir Khan a été le premier film de Bollywood à gagner Rs 100 crore en Inde. Mais savez-vous qu’une autre star d’Aamir Khan a également été le premier film hindi à entrer dans le club des Rs 200 crore ? Ce n’est autre que 3 Idiots, sorti à Noël 2009, exactement un an après la sortie de Ghajini en salles le 25 décembre 2008.

La comédie dramatique sur le passage à l’âge adulte réalisée par Rajkumar Hirani mettait également en vedette Kareena Kapoor Khan, R. Madhavan et Sharman Joshi dans les rôles principaux. 3 Idiots ont gagné Rs 202 crore en Inde et ont créé le club Rs 200 crore. Les chiffres bruts mondiaux du film étaient de Rs 460 crore.

Aujourd’hui, après 14 ans, 3 Idiots devrait être réédité en salles. La maison de production Vidhu Vinod Chopra Films fête ses 45 ans et rééditera ses classiques et ses plus grands succès du 13 au 19 octobre. « Alors que Vinod Chopra Films célèbre 45 ans de narration au cinéma, nous ramenons la magie sur les grands écrans. « , écrit la bannière.

Il a ajouté : « Du 13 au 19 octobre, des succès emblématiques comme 3 Idiots et Parinda seront à nouveau en salles. Certains classiques cultes comme Sazaye Maut et Khamosh seront projetés pour la première fois », et a également partagé une liste complète. des films dont la réédition est prévue à partir de la semaine prochaine.





En outre, il a été rapporté que Shah Rukh Khan s’était initialement vu offrir le rôle-titre de Ranchhoddas ‘Rancho’ Shyamaldas Chanchad alias Phunsuk Wangdu, mais l’acteur a rejeté la même chose après ses conflits d’horaire. Plus tôt en 2003 également, Hirani souhaitait travailler avec SRK pour son premier réalisateur Munna Bhai MBBS, mais les pourparlers ont également échoué.

Aujourd’hui, enfin, après 20 ans, le réalisateur et l’acteur se réunissent pour la comédie dramatique sociale Dunki, qui sortira en salles le 22 décembre et affrontera l’acteur de Prabhas et Prashanth Neel, Salaar Part 1 : Ceasefire. Ce sera le plus grand affrontement de l’ère post-pandémique.

