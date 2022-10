Ce BenQ est un cadeau cher, mais c’est le meilleur projecteur pour l’argent

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

J’ai eu mon premier projecteur à l’université, et je n’exagère pas quand je dis que les téléviseurs ne me conviennent plus. Il ne s’agit pas seulement d’une vue d’ensemble, bien que cela joue un rôle. Les projecteurs offrent une expérience vraiment immersive qui ne se limite plus aux salles de cinéma avec des sols collants. Un projecteur avec de bons haut-parleurs et des rideaux, c’est comme vivre l’expérience sans même avoir à quitter le canapé.

Si vous avez l’œil sur un projecteur pour les vacances, je recommande fortement le projecteur BenQ TH685P. C’est une grande valeur pour l’argent que vous dépensez. Voyons pourquoi.

Pourquoi c’est génial : Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le projecteur BenQ est mon premier choix pour le magasinage des Fêtes, mais en voici quelques-unes :

Marque réputée : Lorsque acheter un projecteur , vous rencontrerez de nombreuses marques avec plusieurs modèles au choix. BenQ est une marque fiable connue pour sa qualité. Je peux également témoigner de son expérience de service client. L’année dernière, notre projecteur a eu quelques problèmes, et après un appel avec BenQ, il nous en a envoyé un nouveau, sans poser de questions.

: Lorsque , vous rencontrerez de nombreuses marques avec plusieurs modèles au choix. BenQ est une marque fiable connue pour sa qualité. Je peux également témoigner de son expérience de service client. L’année dernière, notre projecteur a eu quelques problèmes, et après un appel avec BenQ, il nous en a envoyé un nouveau, sans poser de questions. Temps de réponse faible : La réponse est le temps entre le moment où vous appuyez sur un bouton et le moment où vous voyez l’action. Le temps de réponse n’est pas un gros problème pour regarder la télévision ou des films, mais il est important lorsque vous jouez à des jeux vidéo. La dernière chose que tu veux c’est décalage durant le jeu. En ce qui concerne les jeux, il convient de noter que ce projecteur a HDR capacités offertes par la plupart des consoles de jeu modernes.

: La réponse est le temps entre le moment où vous appuyez sur un bouton et le moment où vous voyez l’action. Le temps de réponse n’est pas un gros problème pour regarder la télévision ou des films, mais il est important lorsque vous jouez à des jeux vidéo. La dernière chose que tu veux c’est durant le jeu. En ce qui concerne les jeux, il convient de noter que ce projecteur a capacités offertes par la plupart des consoles de jeu modernes. Bonne luminosité : La réalité est que tout le monde n’a pas de home cinéma, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas avoir de projecteur. Le BenQ a un bon niveau de luminosité, ce qui est bon pour les pièces à la lumière naturelle. Gardez à l’esprit que plus sombre est meilleur pour les projecteurs. Si la pièce est trop lumineuse, vous obtiendrez une image délavée avec des couleurs atténuées. Mon projecteur est dans une pièce avec deux fenêtres et la qualité de l’image est excellente.

: La réalité est que tout le monde n’a pas de home cinéma, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas avoir de projecteur. Le BenQ a un bon niveau de luminosité, ce qui est bon pour les pièces à la lumière naturelle. Gardez à l’esprit que plus sombre est meilleur pour les projecteurs. Si la pièce est trop lumineuse, vous obtiendrez une image délavée avec des couleurs atténuées. Mon projecteur est dans une pièce avec deux fenêtres et la qualité de l’image est excellente. Réglages faciles à utiliser: Contrairement aux téléviseurs, il existe des réglages pour les projecteurs qui vous permettent de les adapter à la pièce dans laquelle ils se trouvent. Les corrections trapézoïdales (à la fois verticales et horizontales) aident à garantir que l’image n’est pas déformée.

Ce que vous paierez : Comme les téléviseurs et autres produits technologiques, les projecteurs de haute qualité ne sont pas bon marché. Une fois que vous commencez entrer dans les projecteurs 4K, les choses deviennent vraiment chères. BenQ a des modèles plus chers, mais pour un usage quotidien, je suis content de mon BenQ. Mon projecteur (le BenQ TH685) a quelques années, donc le modèle le plus récent et le plus comparable est le BenQ TH685P, qui se vend environ 800 $. Je pense que c’est l’un des meilleurs projecteurs de sa catégorie, surtout pour l’argent.