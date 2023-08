Ce Bengale oriental est un Bengale oriental modifié : Carles Cuadrat après une victoire palpitante en demi-finale de la Coupe Durand contre NorthEast United

Le Bengale oriental a atteint le 132e Coupe Durand finale, battant le NorthEast United FC 5-3 aux tirs au but lors de la première demi-finale, après que le match se soit terminé 2-2 à la fin des 90 minutes du temps réglementaire.

Après avoir assommé l’équipe locale du Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Calcutta avec deux frappes de chaque côté de chaque mi-temps, la brigade « Rouge et Or » a frappé en fin de match puis à nouveau dans le temps additionnel pour amener le match aux tirs au but. Là, Parthib Gogoi a raté son penalty, malgré deux bouchées de cerise, alors que le Bengale oriental a marqué les cinq pour se qualifier pour une autre finale de Coupe.

A LIRE AUSSI | Durand Cup 2023 : le Bengale oriental revient pour battre le NorthEast United FC aux tirs au but et réserve une place en finale

L’entraîneur du Bengale oriental, Carles Cuadrat, était un homme heureux mais garde les pieds sur terre.

«C’est la pré-saison. Nous avons joué cinq matchs difficiles, il fallait donc introduire de nouvelles jambes. Mais vous avez tous vu comment nous avons terminé le match et je suis content du résultat », a déclaré Carles Cuadrat lors de la conférence de presse d’après-match.

Il a ajouté qu’il avait été impressionné par la résilience et l’attitude inflexible de son équipe.

« Mais aujourd’hui (mardi), nous montrons une attitude de ne jamais dire mourir. Ce Bengale oriental est un Bengale oriental transformé. Dans le match d’aujourd’hui, nous avons cru que nous pouvions le faire et oui, nous l’avons prouvé en remportant le match.

Le patron de NorthEast United, Juan Benali, a salué les efforts de son équipe mais a déploré que son équipe ne puisse pas jouer contre « certains éléments ».

« Eh bien, j’ai apprécié le match mais je n’ai pas apprécié le résultat. Nous jouons au football mais il y a de nombreux éléments contre lesquels nous ne pouvons pas jouer. Nous sommes également une grande équipe. Nous avons arrêté le Bengale oriental chez eux », a déclaré Benali lors de la conférence de presse d’après-match.

« Non seulement Phalguni, il y a beaucoup de bons joueurs dans l’équipe. Je suis fier de jouer la Coupe Durand. Ce tournoi permet de connaître les joueurs de l’équipe. Nous avons joué du bon football et je suis fier de mes garçons. Si vous regardez l’histoire du football, vous verrez de grands joueurs rater des penaltys. Cela fera donc de Parthib un acteur fort. Il doit en tirer des leçons », a-t-il ajouté.

Cuadrat a cependant déjà tourné son attention vers la finale, même s’il manquera Souvik Chakraborty lors du match final en raison de son deuxième carton jaune en demi-finale.

« Je suis prêt pour la finale maintenant. Je suis heureux pour le club (EB) qui a atteint la finale après 19 ans. Alors maintenant, il ne reste plus qu’une finale et encore une fois, après un long moment, le Bengale oriental est en finale et j’en suis heureux.

Les 16 fois vainqueurs, le Bengale oriental, attendent désormais les vainqueurs de la deuxième demi-finale entre Mohun Bagan Super Giant et le FC Goa jeudi, pour savoir qui les rencontrera en finale le 3 septembre.