Ce beignet au cidre a réalisé une carte pour vous aider à trouver les meilleurs beignets au cidre : NPR

L’automne bat son plein et un habitant de la Nouvelle-Angleterre veut s’assurer que vous obtenez vos friandises saisonnières de la manière la plus efficace possible.

Qu’est-ce que c’est? La carte des beignets au cidre de la Nouvelle-Angleterre est exactement ce à quoi elle ressemble, une ressource pour vous aider à accéder à la confiserie d’automne.

Il a été créé par Alex Schwartz, « donuteur de cidre » autoproclamé, qui a lancé le projet en 2020, catégorisant plus de 350 options entre une option fraîche et chaude ou une variété précuite du magasin.

Voici la carte, que vous pouvez enregistrer dans Google Maps :

Qu’est ce qu’ils disent? Schwartz s’est entretenu avec Sacha Pfeiffer sur Tout bien considéré sur l’origine de leur inspiration pour le projet et pourquoi ils aiment tant les friandises sucrées.

Sur ce qui fait un bon beignet au cidre :

Un excellent beignet au cidre de pomme – vous allez regarder quel est le niveau de friture. Quelle est la densité de la mie du beignet ? Le goût de pomme dans la pâte ressort-il réellement ? Mais je pense que l’élément le plus important est en fait l’environnement et la manière dont vous le recevez, n’est-ce pas ? Comme s’ils les préparaient chauds et frais directement devant vous au verger. C’est une expérience très différente de celle de les acheter chez Shaw lorsqu’ils sont froids dans une boîte en plastique.

Au plus loin, ils sont allés chercher un beignet au cidre :

Je veux dire, j’ai parcouru toute la Nouvelle-Angleterre jusqu’au nord du Vermont. Il y a de superbes endroits là-haut. Si vous connaissez la crème à l’érable*, vous pouvez vous procurer une crème à l’érable et un beignet au cidre.

*Creemee illustré et décrit ci-dessous :

Et leurs idées pour une expérience de consommation optimale de beignets :

Je pense qu’il faut le manger lentement. Fermez peut-être les yeux pour sentir la brise, le vent et les feuilles croquantes sous vos pieds pendant que vous mangez le beignet. Je pense que l’expérience optimale est de le manger sur place lorsqu’il est frais. Mais il y a un petit secret que je vais vous confier : une petite astuce pour les gens : si vous avez un beignet de la veille, mettez-le au micro-ondes pendant 10 secondes. Vous obtenez à nouveau cette expérience chaude.

Et maintenant ?

Schwartz passe également en revue les beignets sur lesquels ils expérimentent leur Instagram, guider les adeptes vers les meilleurs morceaux de pâte frite.

Et la carte pourrait bientôt s’étendre au-delà de la Nouvelle-Angleterre.

« Je veux dire, partout où poussent des pommes et où se trouvent des vergers, vous aurez le beignet au cidre de pomme comme une possibilité. Donc, vous savez, l’État de Washington, l’État de New York – je pense qu’il y a peut-être une expansion mondiale à réaliser. ici. Qui sait ?

