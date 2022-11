Ce bébé rhinocéros essaie d’imiter son amie la chèvre et gagne des cœurs

Vous pouvez souvent rencontrer des vidéos qui montrent des amitiés surprenantes entre animaux, que ce soit entre un chien et un chat, ou un lion et un tigre. L’étrange lien entre deux espèces différentes d’animaux est un délice à

regarder, nous donnant l’importante leçon de vie de l’unité. Marchant dans le même sens, une vidéo d’un bébé rhinocéros et de son amie la chèvre a fait sourire les internautes.

La vidéo virale, téléchargée sur Twitter par un compte nommé Fascinating, révèle un veau de rhinocéros essayant d’imiter son ami alias une chèvre. “Un bébé rhinocéros imite son ami chèvre”, lit-on dans le tweet.

L’adorable clip s’ouvre sur un bébé rhinocéros et une chèvre engagés dans un jeu les uns avec les autres dans une zone forestière. La chèvre, presque cachée derrière le corps géant du rhinocéros, saute soudainement de derrière l’animal à une corne et saute devant.

Le rhinocéros, apparemment fasciné par le style de marche de son ami, lève ses pattes antérieures et cogne sur le sol, dans une tentative d’imiter la chèvre. La vidéo divertissante se poursuit avec le bébé rhinocéros et son amie la chèvre qui passent un gala dans la nature. Les deux amis d’espèces différentes semblent

ont forgé une amitié improbable mais belle.

La vidéo de 14 secondes a attiré l’attention des internautes. L’effort du veau de rhinocéros pour essayer de copier son copain a suscité des commentaires sincères de la part des utilisateurs. “C’est adorable et hilarant à la fois !” a déclaré un utilisateur.

“Oui parce que la chèvre est comme” non tu dois le faire comme ça “et sprinte en sachant très bien que son ami a du mal”, a commenté un autre. « Les rhinocéros peuvent être très amicaux lorsqu’ils ne vous identifient pas comme une menace. Le problème est que leur mauvaise vue et leur paranoïa générationnelle les font identifier presque tout comme une menace », a précisé un troisième utilisateur de Twitter.

Depuis son partage, la vidéo a recueilli plus de 2,2 millions de vues et atteint plus de 125 000 likes sur Twitter.

