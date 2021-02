Les bébés ont la capacité de nous mettre instantanément de bonne humeur à tout moment avec leur rire mignon. Il semble que tout Internet reçoive une bonne dose de rire de bébé alors qu’une vidéo d’un petit en riant devient virale sur les sites de réseautage social. Si vous avez un bébé chez vous, vous pouvez très bien vous rapporter à ce court clip partagé par le basketteur américain à la retraite Rex Chapman sur son compte Twitter.

Le clip dure vingt-trois secondes et montre un bébé riant de manière incontrôlable alors qu’un adulte, probablement son père, essaie de la nourrir. La vidéo suscite un immense amour de la part des utilisateurs de médias sociaux et compte environ 1,4 million de vues et 52,1K likes. Cela montre que dès que le père amène la nourriture près de la bouche du bébé, qui semble âgé de quelques mois, le tout-petit ouvre la bouche mais finit par se dissoudre en gloussements plutôt que de manger la nourriture. En la regardant rire, même l’adulte ne pouvait s’empêcher d’éclater de rire. Pour la mignonne, son père essayant de la nourrir n’était rien de moins qu’un jeu amusant.

Regardez-le ici:

En partageant le message, le basketteur l’a sous-titré comme nettoyant Timeline: Rien de mieux. La section des commentaires de la vidéo est remplie de personnes adorant le rire et la gentillesse de l’enfant. Certains des téléspectateurs ont également déclaré que le son d’un bébé qui rit est le meilleur son au monde.

Certains des commentaires populaires incluaient celui de Billy Baldwin, où il a déclaré que la vie consiste à chérir chaque instant et qu’il est prêt à payer n’importe quel montant pour remonter le temps et vivre encore un de ces moments avec l’un de ses trois enfants.

Vous savez combien je paierais pour remonter le temps et avoir encore un de ces moments avec l’un de mes trois enfants? Ce qu’est la vie … chérissez chaque instant. https://t.co/CEyqyRv25E– Billy Baldwin (@BillyBaldwin) 28 janvier 2021

De même, Leslie Marshall, stratège démocratique chez Fox News, a déclaré qu’elle adorait la vidéo et qu’elle manquait ces jours, sauf le changement de couches.

Vala Afshar, qui est un évangéliste numérique en chef chez Salesforce, a réagi à la vidéo en disant que le rire d’un enfant est le plus beau son du monde.

YouTube, Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux sont remplis de vidéos montrant des bébés agissant de manière drôle, donnant des réactions étranges et parfois même disant des choses plus étranges qui nous font rire. Ces vidéos obtiennent non seulement un nombre immense de vues, mais sont également largement partagées. Ce sont souvent de grands facteurs de stress.