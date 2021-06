Ce bébé éléphant plongeant dans une rivière laisse les internautes émerveillés

Il y a quelques jours à peine, une famille d’éléphants avait pris d’assaut Internet après avoir été capturés blottis les uns contre les autres en train de faire une sieste dans une forêt en Chine. Décrit comme « trop ​​mignon » par les utilisateurs des réseaux sociaux, un bébé éléphant est devenu le centre d’attraction pour son comportement adorable. Récemment, une autre vidéo de ce type a fait surface sur Twitter, montrant un éléphanteau se baignant dans la rivière avec ses parents.

Le clip de près de deux minutes et demie a été partagé par Sudha Ramen, Indian Forest Service (IFS), sur son compte Twitter le 17 juin. Il commence par deux éléphants et un veau debout au bord de la rivière avant le bébé mammifère décide d’entrer seul dans l’eau, mais revient après une courte baignade. Alors qu’il se dirigeait vers le rivage, les éléphants adultes l’ont suivi et sont également allés se baigner avec le petit. Alors que la famille de trois personnes appréciait leur séjour dans la rivière, la mère éléphant est très prudente avec son veau, ne le laissant pas hors de sa vue pendant que le bébé profite au maximum de sa nage.

Dans la légende, Ramen explique que les mères éléphants sont toujours très prudentes avec leur petit et ne les laissent pas seuls à moins qu’elle ne soit convaincue que l’environnement est sûr. Elle a ajouté que c’était agréable de regarder la vidéo et de comprendre leur comportement.

Les mamans éléphants sont toujours très prudentes avec leur veau. Ils ne les laissent jamais seuls à moins qu’elle ne soit convaincue que l’environnement est sûr. Belle vidéo pour regarder et comprendre leur comportement. Vidéo via @natrajbaipic.twitter.com/mttAz84B0m – Sudha Ramen IFS 🇮🇳 (@SudhaRamenIFS) 17 juin 2021

Initialement partagé par l’utilisateur de Twitter Natraj, le délicieux clip a captivé les internautes car ils ont été impressionnés par le bébé éléphant et son comportement adorable. Il a accumulé plus de 18 000 vues, avec plus de 600 likes et des tonnes de commentaires d’utilisateurs. Un utilisateur a souligné la « beauté des mères », tandis qu’un autre a ajouté que la nature est gentille et intelligente et ne veut pas qu’une vie si précieuse soit gâchée.

Les mamans éléphants sont toujours très prudentes avec leur veau. Très vrai, c’est la beauté de la mère, c’est pourquoi la mère peut très bien élever son enfant. La nature est gentille et intelligente. Il ne veut pas que la vie si précieuse soit perdue. Alors maman, avec amour, soins, nourriture, la protection est là ! — Subhash (@Subhash54150981) 17 juin 2021

Un utilisateur a souligné à quel point le clip lui rappelait le film Hatari.

Des images brillantes, m’ont rappelé le film fantastique intitulé « Hatari » que je regarderai pendant le dîner ce soir ! — Ramesh (@ninearches1) 17 juin 2021

Un internaute a déclaré que la vidéo captait très bien la vigilance d’une mère et le courage de l’enfant.

