Ce bâton Amazon Fire TV 4K change la donne – et il est à 50 % de réduction avant le Fall Prime Day

Amazone Canada est un trésor de offres et soldessurtout si vous recherchez de la technologie. En avance sur Premier jour d’octobrele détaillant a réduit les prix de tonnes de gadgets, dont plusieurs Appareils Amazon. La marque Amazon Fire comprend des téléviseurs, des tablettes et des haut-parleurs intelligents, mais aucun appareil Amazon Fire n’est plus connu que le Clé TV Fire.

En donnant accès à plus de 700 000 films et épisodes télé via des applications comme Netflix, Prime Video et Disney+, les acheteurs ont qualifié l’appareil de marque Amazon de « révolutionnaire » pour le divertissement à domicile. À l’heure actuelle, les acheteurs peuvent emporter chez eux la clé TV conviviale pour une réduction énorme de 50 %, la ramenant à 35 $. Pour acheter l’offre, consultez les détails ci-dessous.

Amazone Le tout nouvel appareil de streaming Amazon Fire TV Stick 4K donne accès à plus de 700 000 films et épisodes télévisés, au Wi-Fi 6 et à la télévision en direct. 35 $ ​​sur Amazon

Les détails

Le Fire TV Stick le plus vendu d’Amazon est un appareil polyvalent qui vous permet de diffuser des vidéos, de regarder la télévision en direct, d’installer des applications, d’écouter de la musique et bien plus encore, directement sur votre téléviseur.

Le tout nouveau Fire TV Stick 4K prend en charge le Wi-Fi 6 et Dolby Vision, HDR10+ et l’audio immersif Dolby Atmos. Avec le Fire TV Stick 4K, les utilisateurs peuvent diffuser plus de 700 000 films et épisodes télévisés, y compris les favoris de Netflix, Vidéo principale, Disney+Envie et plus encore. De plus, grâce à la fonction de commande vocale Alexa, vous n’avez pas besoin de toucher la télécommande pour rechercher et lancer du contenu et contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles comme votre thermostat et vos lumières intelligentes.

Les critiques sont en

⭐️ 4,6/5 étoiles

💬 7 200+ notes

🏆 « Cela a rapidement changé la donne dans mon expérience de regarder la télévision. »

Les critiques qualifient la qualité d’image de ce nouveau Fire TV Stick d' »exceptionnelle » et notent les visuels « incroyablement nets, vibrants et réalistes ».

« Cela améliore vraiment l’expérience visuelle et rend tout plus immersif », écrit un acheteur.

L’une de ses fonctionnalités « remarquables » est ses « capacités de contrôle vocal », poursuivent-ils. La fonction est « incroyablement pratique » et permet d’économiser « beaucoup de temps et d’efforts ».

Amazone Le tout nouvel appareil de streaming Amazon Fire TV Stick 4K donne accès à plus de 700 000 films et épisodes télévisés, au Wi-Fi 6 et à la télévision en direct. 50 $ sur Amazon

Un autre acheteur affirme que cela « donne un look incroyable aux émissions en 4K », même si vous ne possédez pas déjà de téléviseur intelligent.

L’Amazon Fire TV Stick 4K est « incroyablement convivial » et possède « [transformed] mon expérience télévisée », écrit un troisième critique. La qualité du streaming est « de premier ordre » et la réactivité de son interface est « impressionnante ». C’est « devenu mon centre de divertissement incontournable ».

Bien que l’appareil de streaming bénéficie d’une note de 4,6 étoiles et d’un titre « Amazon’s Choice », certains notent que la télécommande peut « parfois être un peu sensible » et disent qu’elle « pousse fort les émissions d’Amazon », ce qui peut être ennuyeux si vous préférez d’autres streaming. services.

En avez-vous besoin ?

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel appareil de streaming ou si vous souhaitez mettre à niveau votre ancien Fire TV Stick, c’est une offre que vous ne voudrez pas manquer. Surnommé « qui change la donne » par les acheteurs d’Amazon, les critiques qualifient l’appareil d’« incroyablement convivial » et « impressionnant ». Cependant, certains notent que l’appareil peut être sensible et pousser fortement le contenu Amazon, ce qu’il faut garder à l’esprit lors de votre achat.

