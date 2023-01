Ce bateau électrique “volant” veut être le Tesla de la mer

S’il est assez difficile d’imaginer voir un voiture EV volante au CES 2023, il faut parler du bateau électrique “volant” C8 du suédois Candéla qui se considère comme la Tesla de la navigation de plaisance à certains égards intéressants et importants – en particulier en ce qui concerne la technologie flashy à la barre et la technologie profonde sous la coque.

À bord, j’ai vu une grande tablette numérique à côté du volant – comme une Tesla – et un intérieur spartiate avec des sièges rembourrés en tissu Ikea-esque et deux chaises de style course à l’avant. L’ensemble du bateau est en fibre de carbone, y compris les sièges, ce qui explique le prix de 390 000 $. Et, contrairement à une Tesla, il y a des toilettes à l’intérieur.

Mais le véritable accent est mis sur les commandes technologiques haut de gamme, comme la navigation de plaisance autonome – où le C8 peut s’en tenir à un cap défini – des capteurs et des accéléromètres pour équilibrer le bateau lorsqu’il est dans les airs et un moteur conçu sur mesure.



Comme une Tesla, cette combinaison de moteur EV et de technologie autonome pourrait aider à créer une communauté de propriétaires de bateaux EV raréfiés qui élèvent leur véhicule au-delà d’un simple mode de transport. En ce qui concerne le vol, les bateaux à hydroptères se déplacent sur des “ailes” sous l’eau qui maintiennent la coque rasante – ou “volant” – au-dessus des vagues.

Le choix de Candela d’aller EV n’est pas surprenant. Comme les préoccupations liées au changement climatique augmentent dans le monde entier, tout comme la production de véhicules électriques. Les véhicules électriques pourraient représenter un tiers des marchés nord-américains d’ici la fin de la décennie, et environ 26 % des véhicules mondiaux, Reuters a rapporté, citant AutoForecast Solutions. Et ici au CES, des annonces de voitures électriques comme celle-ci débuts parsemés de capteurs de Sony s’arrêter à côté d’un voiture EV volantedes patins à roues alignées électriques et un vélo électrique pliable que j’ai admiréun courant croissant d’engagement envers les véhicules électriques de tous types.

Mais lors de notre démonstration, l’accent était beaucoup plus mis sur la technologie de type Tesla que sur les émissions.

“Beaucoup de nos propriétaires disent en fait que c’est plus un bond en avant pour les bateaux que Tesla ne l’était pour les voitures”, m’a dit Mikael Mahlberg, responsable des communications de Candela.

En fait, Candela affirme que bon nombre de ses clients C8 actuels sont des propriétaires de bateaux pour la première fois, les mêmes personnes qui ont été les premières à acheter les véhicules électriques haut de gamme de Tesla.

“Ils ont une voiture Tesla et leur famille se dit : ‘Allez-vous acheter un bateau à essence de 600 chevaux et sortir avec ça alors que vous avez une voiture électrique à terre ?'”, a déclaré Mahlberg. “Et ils ne peuvent pas vraiment comprendre l’idée de faire cela, alors ils veulent quelque chose de mieux que les bateaux à combustibles fossiles.”

Comme Tesla, un autre facteur qui, selon Candela, rend le bateau C8 excitant pour ses acheteurs – en plus d’être l’un des premiers à adopter les véhicules électriques dans son industrie respective – est que toutes les pièces sont fabriquées en interne.

Le bateau EV ne dépend pas de fournisseurs externes pour fournir l’interface utilisateur, le moteur ou même le volant. Ce contrôle strict permet aux ingénieurs d’envoyer rapidement des mises à jour et des améliorations en direct à la technologie de la cabine (ce grand écran).

Mahlberg a déclaré que Candela envoyait en moyenne deux mises à jour par mois.

Le moteur EV est synonyme d’efficacité

Même si le C8 à propulsion électrique monte jusqu’à 30 nœuds (environ 34 mph), ce qui est très rapide selon les normes de la navigation de plaisance, Candela a tout de même effectué des simulations de dynamique des fluides par ordinateur pour le rendre aussi aérodynamique que possible.

À cette vitesse, l’aérodynamisme ne fait pas une énorme différence, mais c’est ce gain d’efficacité de 10 % qui donne aux propriétaires une autonomie supplémentaire de 3 ou 4 milles.

“Cela ressemble plus à une philosophie de conception. Il s’agissait d’extraire chaque kilowattheure de cette batterie”, a déclaré Mahlberg. “Parce que si vous ne le faites pas, si vous êtes détendu avec ça, vous perdez tellement d’efficacité.”

Quant à la portée totale, Mahlberg dit qu’elle ira jusqu’à 50 milles nautiques, soit l’équivalent de 57 milles. Il a dit que c’est bien au-dessus de la gamme du plaisancier moyen.

Le C8 n’a pas de freinage régénératif comme une voiture EV – qui utilise l’énergie cinétique du freinage et la transforme en électricité – mais Candela a trouvé de petits moyens d’ajouter une charge back-end. Par exemple, lorsque les ailes s’inclinent de haut en bas avec le courant, cette énergie cinétique charge les batteries.

Lorsque j’ai demandé si le C8, lorsqu’il était en position stationnaire, pouvait générer de l’énergie, Mahlberg a émis l’hypothèse que l’hélice se déplaçait avec le courant naturel de l’eau.

Avec une mise à jour logicielle, il pourrait être possible de générer de l’énergie et de la charger tout en étant amarré, comme un mini générateur de turbine hydroélectrique.

Si le Candela C8 génère de l’énergie de cette façon à l’avenir, cela pourrait donner à l’industrie naissante de la navigation de plaisance une raison de plus de monter à bord avec des moteurs électriques et une grande tablette au volant – et bien plus comme la Tesla de la mer.