Ce barman est devenu millionnaire pendant 5 mois, tout cela grâce à ATM Loophole

De nos jours, des chiffons à des histoires riches peuvent être trouvés assez souvent sur Internet, mais ce dont nous allons vous parler est un peu différent. Il s’agit d’un homme qui a reçu une fortune par hasard et qui a ensuite payé le prix pour avoir pris de tout son cœur ce qu’il ne méritait pas. Une « faille » technique dans un système de guichet automatique a poussé un barman australien à en profiter indûment, retirant des millions de dollars pendant des années, jusqu’à ce qu’il soit finalement appréhendé après des années.

L’incident dont nous parlons s’est produit en 2011. Selon un rapport du Daily Mail, Dan Saunders du nord-est de Victoria, a rencontré un problème technique dans le système de guichets automatiques de la National Australia Bank, car les machines lui distribuaient de l’argent illimité partout où il voulait. . La carte qu’il possédait est devenue sa pierre de fortune. Dan a dit à Australia’s Current Affair qu’avec la carte avec lui, il pouvait faire tout ce qu’il voulait et qu’il ne s’était jamais senti aussi vivant.

Tout a commencé lorsqu’il a voulu retirer une maigre somme de Rs 10 000, mais alors même que la machine lui montrait un message “Transaction annulée”, il a commencé à recevoir beaucoup plus d’argent qu’il n’en avait sur son compte. Réalisant que le pépin pourrait le rendre riche, Saunders, pendant 5 mois, a retiré de l’argent à hauteur de 9 crores de roupies et a vécu une vie somptueuse avec des jets privés, des escortes coûteuses et des repas et des vins dans des restaurants chics. Tout l’argent a été explosé au cours de ces cinq mois.

Cependant, son style de vie somptueux par rapport à ses revenus a attiré l’attention, ce qui l’a conduit à perdre à la fois son emploi et sa petite amie. Plus tard, il s’est senti coupable d’avoir volé à la banque et a décidé de se rendre. Il a avoué son «vol» lors d’un appel à l’émission télévisée «A Current Affair», puis à la banque.

Dan a été arrêté et en 2016 libéré de prison. Il travaille à nouveau comme barman avec un salaire de Rs 1000 de l’heure. Il mène une vie ordinaire maintenant, mais la vie a eu une drôle de façon de lui faire vivre la vie de ses rêves pendant un court moment.

