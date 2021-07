Ce bar de plongée de Miami propose des shots gratuits si votre nom est Don, Dawn ou Donna

Afin de faire revivre la culture mourante des bars de plongée de Miami, l’honcho de l’hôtellerie Matt Kuscher ⁠ – l’esprit derrière Kush, Lokal, Vicky’s House, Kush by Spillover et bien d’autres – a lancé sa dernière vague de réflexion: Don’s 5 Star Dive Bar, un point de vente au sous-sol sombre à Selina Gold Dust dans le quartier MiMo de Miami. Le bar partage le Selina Gold Dust avec le Café Kush de style européen. Il s’agit du premier concept de salon souterrain de Matt qui est un hommage aux dons préférés de Miami des années 1970 et 80. Les dons immortalisés incluent Don Johnson, dont la version grandeur nature se trouve sur chaque cabine de salle de bain; Don Shula avec une copie du panneau de l’autoroute Don Shula ; un portrait de Donna Shalala et une authentique enseigne Don Bailey Carpeting.

Selon les rapports, les éléments de menu rendent également hommage aux jours passés. Les cocktails, par exemple, Sabado Gigante nommé pour l’hôte Don Francisco et comprend Ford’s Gin, St. Germaine et Hibiscus. Donnie Hates Yoohoo tire son nom de l’ancien quart-arrière des Dolphins Don Strock et est un confluent parfait de Skyy Vanilla, de Miami Club Rum, de liqueur de café et d’espresso, servis dans un récipient Nesquik. Crockett Raids the Evidence Room, est un clin d’œil à Miami Vice. Les visiteurs se verront proposer deux options de menu : un PBJ (beurre de cacahuète et gelée) avec frites et bonbons servis dans une boîte à lunch vintage ; et chips de bouilloire servis avec trempette à l’oignon français. Si aucun des deux ne vous convient, grignotez simplement leur pop-corn gratuit.

La meilleure partie du bar de plongée: prouvez que votre nom est Don, Dawn ou Donna et vous obtiendrez un coup gratuit. Si vous voulez découvrir l’attrait souterrain de l’époque révolue, le Don’s 5 Star Dive Bar est l’endroit où aller. Bénéficiant d’une superficie de 1 000 pieds carrés, le bar de plongée peut accueillir 50 personnes. Le concept unique a créé un buzz dans le monde entier et est apprécié de tous.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici