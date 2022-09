Ce bambin marque des buts depuis sa naissance

Il n’y a pas de raccourcis pour les endroits qui valent le coup. Et ce gamin a prouvé son dévouement à être footballeur depuis l’enfance. Bien que cela puisse avoir plus à voir avec le fait que son père soit un fan de football qu’avec le gamin qui a compris sa vie. Dans un montage vidéo publié sur Instagram, le petit garçon, Luca Reed, peut être vu en train de frapper au football depuis sa naissance. La légende de la vidéo disait “POV : Ton père t’achète un poteau de football et de but”. Depuis sa naissance, Luca envoie le ballon dans le filet pour marquer des buts. Maintenant un tout-petit, la tradition se poursuit. Bien qu’il n’ait pas appris à marcher, il a acquis les compétences nécessaires pour envoyer le ballon dans le but.

Vérifiez le ici:

Les internautes sont amusés non seulement par le dévouement du père, mais aussi par les incroyables compétences du bébé Luca. Beaucoup ont fait remarquer qu’il serait un professionnel avec toute la formation qu’il a reçue. D’autres l’appelaient une star du football ou une légende en devenir. “Bro a marqué plus de buts avant de savoir marcher que moi”, a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre a commenté: “Enfin, quelqu’un vient sauver Manchester United.”

Un troisième utilisateur a écrit : « Il gagne ! C’est tout, il gagne, voici son trophée », a-t-il ajouté un emoji trophée, suivi de « (c’est du caoutchouc pour qu’il puisse le mâcher) ». Un autre a plaisanté et a dit: “Enfin, quelqu’un vient sauver Manchester United.” Un utilisateur des médias sociaux a également écrit : « Project Mbappe ».

Ronaldo a été très silencieux depuis que cela est sorti », a lu un autre.

La vidéo compte plus de 917 000 likes et 9,3 millions de vues. Baby Luca semble être un fervent fan de Manchester United et a plusieurs vidéos de lui jouant au football.

