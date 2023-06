Ce bacon à base de plantes a étrangement le goût du vrai bacon

Si vous avez récemment abandonné la viande, soit vous manquez de bacon, soit vous mentez. Le bacon est un aliment presque universellement apprécié, mais ceux qui optent pour un régime végétalien ou végétarien ont eu peu d’options décentes pour satisfaire leur envie de ce petit déjeuner formidable. Il existe une poignée de marques de bacon à base de plantes, mais je n’en avais jamais eu un qui avait le même goût que le vrai. C’est jusqu’à ce que j’obtienne mes pinces sur un paquet de bacon à base de plantes Awesomer de Hooray Foods – le meilleur bacon végétalien à avoir encore frappé ma poêle.

Un peu comme Aliments impossibles et Au-delà de la viande, qui ont tous deux produit des imitations parfaites de bœuf, Awesomer se rapproche autant du vrai bacon, à la fois en goût et en texture, que tout ce que j’ai essayé. Alors, de quoi est fait exactement ce faux bacon et est-il plus sain ? Combien ça coûte? Et où pouvez-vous le trouver?

Voici tout ce que vous devez savoir sur ce bacon végétalien au goût étonnamment réaliste.

Le bacon à base de plantes de Hourra Foods contient moins de sodium et de matières grasses que le vrai bacon, mais a beaucoup le goût du vrai. David Watsky/Crumpe

De quoi est composé le bacon végétal Awesomer ?

Les ingrédients listés sur l’emballage de Hooray étaient pour la plupart naturels : eau, huile de noix de coco, farine de riz blanc, amidon de pois, amidon de tapioca, arômes naturels, gomme curdlan, sel, arôme naturel de fumée, sirop d’érable, gomme d’acacia, extrait de pomme, concentré de jus de betterave, extrait de patate douce violette, extrait de levure, levure sèche inactive et concentré de jus de citron.

La gomme d’acacia (l’un des deux ingrédients que je ne connais pas) s’avère être un émulsifiant alimentaire sûr et couramment utilisé et une source de fibres. L’autre, la gomme curdlan, est un agent gélifiant apparemment inoffensif et approuvé par la Food and Drug Administration, souvent utilisé dans les substituts de viande modernes à base de plantes.

Le bacon Awesomer est-il sain? Ou plus sain, au moins ?

C’est la question à un million de dollars pour quiconque cherche à remplacer le bacon à base de viande par santé les raisons. En ce qui concerne les avantages nutritionnels et pour la santé, les statistiques ne sont pas excellentes : 40 calories par tranche et zéro gramme de protéines. Cela dit, Awesomer Bacon contient environ 30 % moins de sel que le vrai bacon et environ 1 gramme de graisse en moins par tranche.

Il s’avère que ni le vrai ni le faux bacon ne feront grand-chose pour améliorer votre santé. Mais ce n’est jamais une affirmation que le bacon a faite, n’est-ce pas ?

L’ingrédient n ° 1 de Hourra Bacon est l’huile de noix de coco et il n’y a pas d’additifs ou d’ingrédients effrayants. David Watsky/Crumpe

Un faux bacon qui cuit comme le vrai, mais plus rapidement

J’ai suivi les instructions sur l’emballage qui m’indiquaient de laisser le bacon revenir à température ambiante afin qu’il se sépare plus facilement. Dès l’ouverture de l’emballage, j’ai été frappé par la texture cireuse. Les lanières avaient une légère odeur de bacon et étaient toutes collées les unes sur les autres, un peu comme du bacon de porc typique. Avec un pelage soigneux, l’Awesomer Bacon s’est séparé et j’ai déposé cinq tranches dans une poêle antiadhésive non graissée à feu moyen.

Un tas de bacon végétalien non cuit avec une croûte cireuse d’huile de noix de coco congelée autour de chaque tranche. David Watsky/Crumpe

Presque immédiatement, il a commencé à grésiller et à devenir translucide avec de l’huile et de la graisse. Une fois de plus, le faux se comportait comme le ferait du vrai bacon. Une différence que j’ai remarquée était que chaque fois que deux pièces entraient en contact, elles devenaient immédiatement collées et il fallait faire attention pour les séparer à nouveau. Si vous en faites, assurez-vous de laisser suffisamment d’espace à chaque bande.

L’Awesomer Bacon a semblé se raffermir et devenir croustillant en quelques minutes et dans environ la moitié du temps, il faut du vrai bacon pour cuisiner. J’ai soulevé un morceau doucement et j’ai vu qu’il commençait à brunir sur le fond, alors je les ai tous retournés.

Être honnête. Pourriez-vous faire la différence entre ceci et la réalité ? David Watsky/Crumpe

Après encore quelques minutes de l’autre côté, j’avais moi-même une casserole de bacon très croustillant qui ressemblait étrangement à ce que j’avais l’habitude de faire.

Rien n’a le goût de la vraie chose, mais Awesomer Bacon est sacrément proche

Bacon végétalien Awesomer cuit et croustillant juste avant de le retirer de la poêle. C’était un grand succès au brunch. David Watsky/Crumpe

Alors que la texture était presque exactement comme du vrai bacon, le goût était légèrement moins vif mais toujours très similaire et à peu près le meilleur substitut de faux bacon que j’ai encore essayé. Il y avait des notes douces et fumées provenant de l’arôme naturel de fumée et du sirop d’érable. Il y avait aussi un bon équilibre entre le sel et le gras. La saveur de porc gras était légèrement atténuée par rapport à la vraie chose.

Combien coûte Awesomer Bacon et où pouvez-vous l’acheter ?

Malheureusement, ce faux bacon n’est pas bon marché. Un petit paquet de 5 onces se vend environ 9,50 $ dans mes magasins locaux. En comparaison, un paquet de 12 onces de bacon de marque est généralement inférieur à cela.

Bacon génial est porté par une chaîne de chaînes d’épicerie nationales, y compris Wegman’s et Foodland. Vous pouvez utiliser le localisateur de bacon pour trouver un revendeur près de chez vous ou essayer Instacart pour trouver une livraison locale.

