La confrontation politique dans le Bengale occidental lié aux sondages touche à sa fin, avec la «tigresse» du Congrès de Trinamool face au Bharatiya Janata Party pour un dernier tour de scrutin ce week-end. Alors que le compte à rebours avant le fatidique du 2 mai commence, les spéculations sont monnaie courante quant à savoir qui va former le prochain gouvernement. Et l’un des principaux acteurs est la jeunesse de l’État, dont beaucoup ont voté pour la première fois lors des élections de 2021.

Le Bengale occidental, qui a une histoire de mouvements de jeunesse politiquement actifs, a vu un nombre important d’électeurs pour la première fois exercer leur «droit» démocratique pour la première fois en tant que «citoyens responsables de la nation».

«Le droit de vote est un drôle de droit dans un pays où le nationalisme est décidé sur les vêtements que vous portez et les collèges où vous allez, les dieux auxquels vous priez. Lors des élections, un électeur porte autant de responsabilité que le soin apporté à l’élaboration des manifestes électoraux qu’il ne lit jamais, sauf lorsqu’il sert à faire les thongas (sacs en papier) pour des choses beaucoup plus sensées », déclare Mohammad Danyal Faridi, 23 ans, de la circonscription de l’assemblée de Durgapur Paschim.

Pour Swagato Basak, 24 ans, le sentiment de voter était plutôt «l’excitation à l’idée d’exercer son droit démocratique».

«En tant que citoyen instruit, je connais bien les responsabilités que j’ai envers mon pays. Cela m’a conduit à des recherches approfondies sur le processus exact de l’élection, la législature concernant le même et même les éventualités d’une égalité », dit Swagato, inscrit sous 104 Ward de la circonscription de Jadavpur.

Au milieu des turbulences politiques qui ont gouverné l’État ces derniers mois, il a été difficile pour les jeunes de juger un dirigeant sur ses promesses et ses actions passées. Parmi les nombreux problèmes qui affligent l’État aujourd’hui, la lente croissance du marché du travail du Bengale, selon Khadija Khatoun, 20 ans, est le plus vital.

«Le manque de possibilités d’emploi aujourd’hui a poussé des centaines de jeunes à quitter leur ville natale et à s’installer à l’extérieur. Il y a tellement de cas où nous voyons des personnes instruites devoir recourir à un salaire quotidien ou à un travail indépendant en raison de la rareté des emplois salariés appropriés ici », explique Khadija, un électeur de la circonscription 231 de l’assemblée de Ghatal, district de Paschim Medinipur.

Sretama Basak, 19 ans, un électeur de la 105 circonscription électorale de l’assemblée de Jadavpur, a appuyé l’opinion. «Le marché du travail est définitivement un domaine sur lequel je voudrais que nos dirigeants travaillent immédiatement. Cependant, je m’oppose également à l’inclusion de «quotas» dans les processus d’admission, car cela prive de nombreux candidats méritants de leur poste. J’exhorte le gouvernement à venir à œuvrer pour l’égalité dans un marché déjà en baisse », dit-elle.

De l’avis de Danyal, le Bengale occidental stagne et il n’y a peut-être pas deux façons de le faire. «Un afflux d’emplois et d’opportunités d’emploi peut rendre l’État moins stagnant, mais seulement si l’identité du Bengale est renforcée. Ou bien tout ce que vous avez est une imitation bon marché », dit-il.

L’État doit repenser ses politiques économiques et commerciales pour attirer plus d’entreprises dans l’État et créer plus d’emplois, déclare Swagato, qui espère que cela pourrait entraîner une augmentation ultérieure du niveau de vie ici.

Si l’emploi au Bengale semble être la priorité absolue de ses jeunes, la gestion de son secteur de la santé apparaît également comme une préoccupation majeure. À un moment où l’Inde enregistre chaque jour près de 3,5 lakh cas positifs de covid, le Bengale signalant à lui seul plus de 11 000 cas au 27 avril, «stimuler le secteur public de la santé en accordant une attention particulière à la corruption, à la thésaurisation, aux pots-de-vin et autres malversations» si l’heure, beaucoup ont ressenti.

«Le premier à l’ordre du jour de tout parti au pouvoir est de se concentrer sur la maîtrise de la propagation du virus Covid-19 en permettant une distanciation sociale et un verrouillage appropriés. En outre, ils doivent prendre soin d’éliminer la corruption et le racket dans les secteurs de la médecine, de la campagne de vaccination et des hôpitaux », déclare Swagato.

Mais qui, selon la jeunesse du Bengale, mènera ces nouveaux changements? Dans quelle mesure les jeunes prédisent-ils un interrupteur de puissance et quels sont les griefs des jeunes contre les deux parties?

«L’argent parle, et beaucoup d’argent parle plus fort», remarque Danyal en ajoutant, «sans aucun doute TMC a fait du bien – ses réflexions en sont une preuve certaine. Mais un État doit fournir plus que des daal chawal (riz et dal) pour ses citoyens. Le manque de détermination pour des bouleversements majeurs a fait le plus de mal à TMC. Avec cela, même la corruption peut être institutionnalisée et expliquée.

Alors que la plupart pensent que le BJP a une chance de dominer le parti au pouvoir, les électeurs ont estimé qu’à ce stade, «tout résultat est possible».

«La population en général est si confuse et segmentée que rien ne peut être dit avec certitude. Cependant, je pense qu’il y a une chance modérée qu’aucun changement ne se produise. Cela dit, il convient de noter que les problèmes de l’État sont profondément enracinés dans les décisions prises dans le passé et que la seule façon d’aller de l’avant est d’efforts cohérents et dévoués. En un mot, le gouvernement de l’État devrait être constamment en conflit avec le Centre et mettre fin aux troubles publics dus aux abus de pouvoir politique et à la corruption », déclare Swagato.

Néanmoins, Ankita Munshi, un électeur de la circonscription de l’Assemblée de Chanandagar, estime que Mamata Banerjee, en tant que femme, a fait un travail louable en mobilisant les voix des femmes dans l’État, et après un regard sur la situation actuelle, le Bengale ne peut pas être dans une autre mains’.

«En plus de travailler à l’avancement culturel dans l’État, Banerjee a poussé plus de femmes à venir travailler et à faire entendre leur voix contre la violence domestique, etc. Je voterais pour un chef qui ne lutte pas sur la politique religieuse et qui ne porterait pas atteinte à une femme et qui irait dans la rue pour faire de la police morale », dit Ankita.

Soutenant Ankita, de jeunes femmes dont Sretama et Khadija croient sous Kanyashree Prakalapa, (une initiative prise par le gouvernement du Bengale occidental en 2013 pour améliorer la vie et le statut des filles en aidant les familles économiquement arriérées avec de l’argent), de nombreuses filles ont a reçu les avantages de l’éducation et des emplois.

Bien que considéré comme «un symbole charismatique avec plus à offrir qu’à livrer», l’État sous Didi est toujours «mûr avec la ghettoïsation des minorités et la discrimination dans les petites villes comme dans les grandes métropoles», estime Danyal. Cependant, il ajoute: «Si le Bengale est remis à d’autres partis, qui savent quel nouvel enfer pourrait s’abattre sur l’État ».

Au milieu de cette lutte pour gagner le Bengale, il ne faut pas oublier que l’État n’est pas le seul Kolkata – c’est plutôt l’agglomération de villages autrefois fleuris qui, selon les critiques, se refroidissent lentement. La jeunesse du Bengale estime que l’État a de la place pour des projets d’infrastructure à grande échelle, qu’il s’agisse du tourisme ou de la transformation des villes en villes intelligentes. Reste à savoir qui peut conduire ces changements dans l’État.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici