Ce à quoi les investisseurs peuvent s’attendre après les mi-parcours

Les travailleurs électoraux ouvrent les bulletins de vote au centre de tabulation et d’élection du comté de Maricopa à Phoenix le 11 novembre 2022.

Il faudra peut-être attendre décembre pour savoir quels partis politiques contrôlent les deux chambres du Congrès après les élections de mi-mandat de mardi.

Mais cela ne signifie pas que votre stratégie d’investissement personnelle doit également rester en l’air.

Alors que l’incertitude sur l’issue de certaines courses clés se profile, les résultats à venir pourraient ne pas susciter de grandes réactions du marché, selon Dan Egan, vice-président de la finance comportementale et de l’investissement chez Betterment.

“Nous avons toujours une sorte de gouvernement équilibré, ce qui est en fait quelque chose que les marchés aiment généralement”, a déclaré Egan.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Les électeurs acceptent un salaire minimum plus élevé au Nebraska et à DC

Comment éviter les arnaques à Medicare lors d’une inscription ouverte

Le GOP se plaint du “calendrier suspect” des lettres de l’IRS

Dans une note sur les midterms publiée cette semaine, UBS a également signalé que les résultats pourraient être positifs pour les marchés.

“Indépendamment du résultat final, nous envisageons un gouvernement divisé, ce qui augmente les risques d’impasse et limite l’action législative”, a écrit Solita Marcelli, Chief Investment Officer Americas chez UBS Global Wealth Management.

“C’est généralement bon pour les marchés car cela réduit les risques politiques et réglementaires”, a-t-elle déclaré.