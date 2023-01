Ce à quoi Cristiano Ronaldo peut s’attendre en Arabie saoudite

Après avoir illuminé les plus grandes scènes du football, Cristiano Ronaldo fait face à une réalité très différente en Arabie saoudite avec des stades plus petits et des équipes moins exaltées – et des températures très élevées.

Ronaldo, 37 ans, dit relever le “défi” de la Saudi Pro League, un pas dans l’inconnu pour un joueur plus habitué au stade Santiago Bernabeu du Real Madrid ou au “Théâtre des Rêves”, Old Trafford de Manchester United.

A lire aussi| Open d’Australie 2023 : Andy Murray étourdit Matteo Berrettini dans un thriller en cinq sets

La transition a été facilitée par les 400 millions d’euros combinés qu’il recevra en salaire de sa nouvelle équipe, Al Nassr, et un paiement séparé pour agir en tant qu’ambassadeur d’une candidature saoudienne à la Coupe du monde, selon des sources proches du club.

Mais ce sera un gros ajustement pour le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, qui sera bientôt à court de sites modestes, dont le stade Al Batin de 6 000 places.

Après une apparition contre le Paris Saint-Germain de son grand rival Lionel Messi dans la capitale saoudienne Riyad jeudi, Ronaldo fera ses débuts en Saudi Pro League pour Al Nassr dimanche.

La ligue de 16 équipes emmènera Ronaldo de Dammam sur la côte du Golfe à Djeddah sur la mer Rouge, ainsi que des villes de province désertiques telles que Majma’ah et Hofuf, une plaque tournante de l’industrie des dattes en Arabie saoudite.

– Avions affrétés –

Alors qu’Al Hilal et Al Ittihad, les géants du football saoudien, jouent sur des terrains d’une capacité de 62 000 places, une poignée d’équipes de Pro League ont de petites salles pour moins de 10 000 fans, et certains terrains sont entourés de pistes de course.

“Parfois, les stades ne sont pas dans les meilleures conditions”, a déclaré à l’AFP Moqbel al-Zabni, rédacteur en chef du journal Al Riyadiah, avertissant que les sièges vides sont monnaie courante.

“Les assistances auxquelles Ronaldo est habitué n’existeront pas. Nous n’avons pas l’habitude de voir des stades pleins à craquer”, a-t-il déclaré.

Le domicile de Ronaldo sera le parc Mrsool d’une capacité de 25 000 places d’Al Nassr, qui se trouve sur un campus universitaire à Riyad et était plein à craquer pour son gala dévoilé plus tôt ce mois-ci.

Des avions affrétés transporteront la superstar et ses coéquipiers vers des matchs à l’extérieur, ont indiqué des sources du club, lui épargnant de longs voyages en autocar à travers le paysage désertique.

La saison de la Pro League s’étend d’août à mai, évitant le pire de la chaleur estivale féroce lorsque les températures dépassent régulièrement les 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit).

Même les soirées, lorsque de nombreux matchs sont joués, peuvent rester au-dessus de 30C (86 Fahrenheit) en août et septembre, et de mars jusqu’à la fin de la saison.

“La météo va poser un défi à Ronaldo… mais je pense qu’il va s’adapter et exceller”, a déclaré Saleh al-Khalif, rédacteur en chef adjoint d’Al-Riyadiah.

– ‘Pas de promenade dans le parc’ –

L’Arabie saoudite est une force majeure du football asiatique avec six participations à la Coupe du monde, dont une célèbre victoire sur l’Argentine de Messi lors de la récente édition au Qatar.

Al Hilal et Al Ittihad ont remporté six titres de la Ligue des champions de l’AFC à eux deux. Avec Ronaldo, Al Nassr aura l’espoir de se qualifier pour la compétition de cette année et de rejoindre ses grands rivaux en tant que champions d’Asie.

Bien que les standards de la Pro League ne puissent pas égaler les sommets de l’Angleterre, de l’Espagne et de l’Italie, où Ronaldo a passé sa carrière jusqu’à présent, il s’agit d’une division compétitive.

La ligue saoudienne a été lancée en 1976, mais au cours des 14 années écoulées depuis que la Pro League est devenue le niveau supérieur, il y a eu six vainqueurs différents.

Khalif a déclaré que “la force et la diversité” de la ligue étaient comparables au football anglais, insistant sur le fait que ce ne serait pas une “promenade dans le parc” pour Ronaldo.

La Pro League compte 128 joueurs étrangers de 48 pays, chaque équipe étant autorisée à en signer huit.

À Al Nassr, entraîné par le Français Rudi Garcia, Ronaldo compte parmi ses coéquipiers la Colombie et l’ancien gardien d’Arsenal David Ospina et le milieu de terrain brésilien Luis Gustavo, ancien du Bayern Munich.

La première tâche de Ronaldo sera de maintenir Al Nassr au sommet de la ligue et de remporter son premier titre en quatre ans. Mais les autres équipes seront très motivées pour l’arrêter.

“Ronaldo est une légende… et toutes les équipes joueront pour battre Ronaldo”, a déclaré Khalif.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)