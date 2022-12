Ce à quoi Cristiano Ronaldo peut s’attendre en Arabie Saoudite avec Al-Nassr

RIYAD, Arabie saoudite – Cristiano Ronaldo voulait un chant du cygne de la Ligue des champions dans les cathédrales du football de Madrid, Milan ou Munich, jouant sur la plus grande scène avec et contre les joueurs les plus célèbres du jeu. Au lieu de cela, les projecteurs s’estomperont sur sa brillante carrière au parc Mrsool, le stade compact d’Al-Nassr dans l’enceinte de l’université King Saud, à un mile sur la route du bâtiment du ministère saoudien de l’investissement.

C’est un cadre incongru, mais si l’on considère le paquet financier que Ronaldo s’est vu offrir pour rejoindre Al-Nassr, le ministère de l’Investissement est peut-être un voisin approprié pour son nouveau club. Le contrat de 75 millions de dollars par an (62 millions de livres sterling) que Ronaldo a signé avec la deuxième plus grande équipe d’Arabie saoudite – les rivaux de Riyad Al-Hilal, vainqueurs en titre de la Ligue des champions d’Asie, sont le Real Madrid dans cette partie du monde – va certainement adoucir le coup du statut diminué du joueur de 37 ans qui accompagne inévitablement son passage à la Saudi Pro League, mais ce n’était sûrement pas censé en arriver là.

Lorsqu’il a clairement indiqué qu’il voulait quitter Manchester United cet été, le désir de Ronaldo de déménager était motivé par sa détermination à jouer en Ligue des champions. Mais il n’y avait pas de grands preneurs européens pour ses talents à l’époque et avec United qui a annulé son contrat pendant la Coupe du monde, il n’y en a plus eu depuis. L’offre de contrat lucrative d’Al-Nassr, qui est sur la table depuis près de deux mois, s’est avérée être la meilleure et la seule option pour l’un des plus grands footballeurs à avoir jamais joué.

L’arrivée de Ronaldo en Arabie saoudite donnera à la star portugaise un regain d’émotion à court terme, mais c’est un risque réel pour lui d’être si loin des projecteurs du sport. Avec l’aimable autorisation d’Al Nassr

Ses nouveaux coéquipiers comprendront l’ancien gardien d’Arsenal David Ospina, l’attaquant camerounais Vincent Aboubakar et Talisca, l’attaquant brésilien qui mène le classement des buteurs de la Saudi Pro League avec neuf buts jusqu’à présent cette saison. Odion Ighalo, l’ancien attaquant de Manchester United, est l’un des trois joueurs à la deuxième place avec six buts. Pourtant, la vie en Arabie saoudite sera une toute nouvelle expérience pour Ronaldo, dont la carrière s’est jusqu’à présent déroulée dans les villes historiques du football de Lisbonne, Manchester, Madrid et Turin.

Ronaldo fera sensation en Arabie saoudite, un pays doté d’une ligue nationale et d’une équipe nationale bien dotées, mais il risque également d’être hors de vue et hors d’esprit après le changement.

La vie sociale à Riyad semble tourner autour des centres commerciaux. Alors que l’Arabie saoudite est une monarchie absolue et un État autoritaire qui interdit strictement la consommation d’alcool et emploie la police religieuse Pour maintenir son interprétation stricte de l’islam, la montée en puissance du prince héritier Mohammed ben Salmane a vu le pays s’ouvrir timidement aux influences occidentales ces dernières années.

C’est dans les centres commerciaux que se montre la nouvelle Arabie Saoudite, un monde dans lequel Ronaldo sera bientôt plongé. Pour ceux qui s’attendent à ce que Ronaldo vive dans un pays qui fait les choses différemment de ceux d’Europe et d’Amérique du Nord, ils seront surpris. C’est pareil, mais un peu différent.

La culture saoudienne passe beaucoup de temps dans les centres commerciaux, un sous-produit de l’influence occidentale. Les magasins de luxe seront un refuge bienvenu pour Ronaldo et son entourage. Johannes Sadek / alliance photo via Getty Images

Le View Mall dans le centre de Riyad pourrait être n’importe où à Londres, New York ou Los Angeles. Le cinéma multi-écrans diffuse “Black Panther : Wakanda Forever”, “Puss In Boots” et “Bed Rest”, et il y a une piste de bowling adjacente à une salle de jeux. Les familles dînent chez Nando’s, achètent des gâteaux à Magnolia Bakery ou regardent le football sur grand écran en attendant de jouer au Bob’s Famous Eat, Bowl and Chill.

C’est la même chose au Kingdom Tower Mall de l’autre côté de la ville, à côté de l’hôtel Four Seasons, qui aurait pu être construit pour Ronaldo et sa famille. Il est destiné aux riches (et célèbres) avec Dior, Louis Vuitton, Tiffany, Victoria’s Secret ayant tous des magasins dans le centre commercial de quatre étages.

De l’autre côté de la route, il y a un magasin Nike. Un footballeur domine la fenêtre avec son énorme image enroulée autour du verre. Il porte un maillot de Manchester United, mais ce n’est pas Ronaldo : c’est Marcus Rashford.

Parlez aux chauffeurs Uber, au personnel de l’hôtel ou aux baristas dans les cafés et ils connaissent et aiment tous le football. La majorité prétend être des supporters d’Al Ittihad, l’équipe basée à Djeddah, et ils parlent tous avec enthousiasme de la récente Coupe du monde de l’Arabie saoudite au cours de laquelle ils ont battu les futurs champions argentins 2-1. Au niveau de leurs joueurs préférés, deux se démarquent comme étant plus cités que les autres : Paul Pogba et Mohamed Salah. Personne ne dit Ronaldo ou même Lionel Messi, qui a accepté un contrat de 25 millions de livres sterling par an pour devenir le visage de l’office du tourisme saoudien en mai.

“Pogba et Salah sont très populaires, principalement parce que ce sont de grands joueurs, mais aussi parce qu’ils sont musulmans”, a déclaré une source au ministère saoudien des Sports à ESPN. “Ils approuvent également Pepsi, ce qui est très important en Arabie car Pepsi domine le marché devant Coca-Cola. Les deux acteurs sont d’énormes noms dans ce pays, mais les principaux acteurs saoudiens sont également très populaires.”

La vie de footballeur de premier plan en Arabie saoudite est privilégiée, même si ce n’est pas seulement Ronaldo qui recevra le traitement de star.

Dans le cadre de leurs contrats avec les équipes de Pro League, les meilleurs joueurs gagnent des salaires comparables à ceux des grands championnats européens. Bien que leurs revenus nets ne soient pas à la hauteur des revenus les plus élevés de la Premier League ou de la Liga, les packages globaux sont si complets qu’il est rare qu’un joueur saoudien cherche à déménager en Europe. Une source a déclaré à ESPN que les principaux joueurs saoudiens sont “traités comme des rock stars” et reçoivent “d’immenses maisons dans les meilleurs complexes [gated, security-patrolled luxury accommodations] et toutes les voitures qu’ils aiment.”

Il n’y a pas non plus d’impôt sur le revenu pour les ressortissants saoudiens, avec un taux forfaitaire de 20 % sur les bénéfices corrigés de l’impôt pour les non-Saoudiens. En bref, Ronaldo – et tous les joueurs étrangers de la Pro League – perdra beaucoup moins de ses gains que dans n’importe quelle ligue européenne.

Ronaldo peut s’attendre à tous les avantages réservés aux meilleurs joueurs d’Arabie saoudite. Une villa de luxe dans le prestigieux complexe Al Muhammadiyah, les meilleures écoles pour ses enfants et une flotte des meilleures voitures. Mais il devra encore négocier pour négocier les aspects les moins agréables de la vie urbaine de Riyad – comme les embouteillages et le smog – comme tout le monde.

Al-Nassr n’a pas de magasin de club dans son stade, mais les fans se sont rendus au point de vente du club pour commencer à acheter des maillots avec Ronaldo dans le dos. FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

Mrsool Park (Mrsool est une plate-forme de livraison basée sur une application) ne contient que 25 000 spectateurs lorsqu’il est plein. Il est propre et bien rangé, avec des sièges jaunes et bleus assortis aux couleurs d’Al-Nassr, mais il est minuscule par rapport aux précédents stades de Ronaldo à Old Trafford ou au Santiago Bernabeu.

Il n’y a pas non plus de boutique du club dans le stade. Si vous souhaitez acheter un maillot Al-Nassr Ronaldo avec sa marque n°7 dans le dos, vous devrez faire un tour en Uber jusqu’au petit point de vente du club à 30 minutes de là.

La taille du stade et l’absence de boutique du club sur le terrain soulignent certainement l’impression qu’Al-Nassr n’est pas tout à fait prêt pour le tourbillon d’attention que Ronaldo apportera. Al-Ittihad est l’équipe la mieux soutenue d’Arabie saoudite, avec une fréquentation moyenne de 31 309 spectateurs dans son stade King Abdullah Sports City d’une capacité de 62 000 places au cours de la saison 2021-22. Les champions en titre Al-Hilal comptaient en moyenne 13 192 fans par match dans leur stade King Fahd d’une capacité de 67 000 places, tandis qu’Al-Nassr ne pouvait rassembler qu’une foule moyenne de 8 121 spectateurs au parc Mrsool.

Cela fait un moment que Cristiano Ronaldo n’a pas disputé un match de club dans un stade à moitié vide, mais il devra peut-être s’y habituer en Arabie saoudite. Sa renommée mondiale assurera un regain d’intérêt pour les jeux, mais il serait optimiste de s’attendre à des salles combles partout où il ira.

Mais alors que la Saudi Pro League est bien financée et soutenue par des fans passionnés – les ultras d’Al-Hilal ont fait beaucoup de bruit lors de leur récent match amical contre Newcastle à Riyad – ce sera un défi différent pour Ronaldo. En fin de compte, cependant, c’est le football et Ronaldo ne pourra pas s’attendre à une course facile.

“Le football en Arabie saoudite est réel”, a déclaré Ian Cathro, directeur adjoint d’Al Ittihad, à ESPN. “Quand je suis venu ici pour travailler aux côtés de Nuno Espirito Santo, après avoir fait partie de son équipe chez Wolves et Tottenham, une chose qui m’a frappé très rapidement, c’est à quel point tout cela est réel dans le sens où il est compétitif et passionné, comme partout ailleurs. J’ai travaillé, les installations sont excellentes, il y a une vraie intensité ici et les joueurs sont de grande qualité, comme on l’a tous vu avec l’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde.

“Il y a aussi une vraie fierté dans le fait que tous les meilleurs joueurs saoudiens jouent toujours dans la ligue nationale. Je suis sûr qu’avoir Cristiano Ronaldo dans la ligue ne fera que tout rendre plus grand et mettre le football saoudien fermement sur la carte.”

Al-Nassr a décrit la signature de Ronaldo comme “l’histoire en devenir” lorsqu’ils ont annoncé l’accord vendredi, ajoutant que cela “inspirerait notre nation et les futures générations de garçons et de filles à être la meilleure version d’eux-mêmes”. C’est l’héritage que Ronaldo voudra laisser après son séjour en Arabie Saoudite, mais quand Al-Nassr affrontera Al-Tai à Mrsool Park le 5 janvier, tout deviendra très réel pour le quintuple vainqueur du Ballon d’Or. .

Ronaldo mettra fin à sa carrière loin des projecteurs et cela, pour un joueur qui a soif de chaque seconde d’attention qu’il a gagnée au cours des deux dernières décennies, sera une triste façon pour le rideau de tomber.